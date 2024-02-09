البرلمان العربي يطالب الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بالضغط لوقف العدوان على غزة

طالب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، رئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، بضرورة الضغط لوقف المجازر الإسرائيلية اليومية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء العسومي، مع رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان- رئيس الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز صاحبة غافاروفا، في زيارة رسمية يقوم بها العسومي إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، تلبية لدعوته للمشاركة كمراقب دولي في متابعة الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
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ودعا العسومي، خلال اللقاء الذي تناول التطورات الجارية على الساحتين العربية والإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الإحتلال الغاشم، إلى تشكيل لجنة تابعة للشبكة تقوم بالتواصل المستمر مع الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ومطالبتها بتحمُل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية في التصدي للجرائم العنصرية والاعتداءات الغاشمة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بغزة وكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.
أهمية التضامن بين العالمين العربي والإسلامي
كما شدد، على أهمية التضامن بين العالمين العربي والإسلامي من أجل دعم ونصرة الشعب الفلسطيني لكي يحصل على حقوقه المشروعة كاملة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك مواقف مؤثرة وقوية للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز تجاه مايجري من جرائم حرب وإبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية.
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