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«الصحة العالمية»: تكثيف إسرائيل قصف رفح «مثيرة للقلق العميق»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 فبراير 2024, 12:28 مساء
«الصحة العالمية»: تكثيف إسرائيل قصف رفح «مثيرة للقلق العميق»
أطفال شهداء في غزة. نتيجة العدوان الصهيوني على القطاع (صفا)
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن التقارير عن القصف الإسرائيلي المكثف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة «مثيرة للقلق العميق».

وأضاف غيبريسوس، في منشور للمنظمة الأممية على حسابها عبر منصة «إكس»، الخميس، «في سعيهم اليائس للحصول على الأمان يلجأ نصف سكان غزة إلى رفح حيث تكتظ المستشفيات الستة بالمرضى»، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

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واختتم حديثه بالقول إن «أولئك الأشخاص ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه، يجب وقف إطلاق النار الآن».

تحذير من عواقب أي هجوم صهيوني على رفح
والأربعاء، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، من عواقب أي إجراء صهيوني على مدينة رفح، التي تحدث الاحتلال عن عملية عسكرية برية فيها.

ويواصل الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر الماضي، حربه المدمرة على قطاع غزة، والتي خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول «تل أبيب» أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية.

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