أحدث حصيلة لشهداء العدوان على غزة منذ أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27840 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء العدوان في أكتوبر.



وقالت الوزارة إن 130 شخصا استشهدوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وإن مجموع الجرحى منذ بداية الحرب بلغ 67314 إصابة.

مخاوف متزايدة من العدوان على رفح

تتزايد المخاوف من مصير أكثر من مليون فلسطيني محاصرين في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة حيث يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن هجوم مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات في القاهرة للتوصل إلى هدنة.

ويختتم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الخميس جولته الخامسة في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب باجتماع مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بعدما أجرى محادثات منفصلة أمس الأربعاء مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.