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«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على مواصلة الحرب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 فبراير 2024, 10:44 مساء
«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على مواصلة الحرب
القيادي في حركة حماس أسامة حمدان. (الإنترنت)
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اعتبر القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان في بيروت أنّ إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على المضي في الحرب في غزة يؤكد أنه يهدف إلى «إبادة جماعية» بحق الشعب الفلسطيني.

وفي أول تعليق لحماس أعقب إعلان نتانياهو أمره الجيش الإسرائيلي بـ«تحضير» هجوم على رفح، قال حمدان خلال مؤتمر صحفي «إصراره (نتانياهو) على مواصلة العدوان يؤكد بشكل قاطع أن الهدف من العدوان على غزة هو عملية إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني». وأضاف «سنبذل كل جهدنا لحماية شعبنا سواء في المقاومة في الميدان أو في الحراك والجهد السياسي لوقف العدوان»، بحسب «فرانس برس».

وقال حمدان، إنّ «124 يوماً من العدوان الصهيوني النازي على شعبنا في غزَّة، في حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي لم يشهد لها العالم الحديث مثيلاً في وحشيتها وساديتها وبشاعتها، كشفت عجز المجتمع الدولي في وقفها ومنع الاحتلال من الاستمرار فيها، وفضحت ازدواجية المعايير لدى تلك الدول التي تنادي بالعدالة والحريّة وحقوق الإنسان».

«تحضير» هجوم على مدينة رفح
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، أنه أمر الجيش بـ«تحضير» هجوم على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، معتبرا أن الانتصار على حماس هو «مسألة أشهر».

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وفي خطاب متلفز، رأى نتانياهو أن الرضوخ لمطالب حركة «حماس» «سيؤدي إلى مجزرة أخرى»، وذلك تزامنا مع وجود وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في «إسرائيل»، لبحث اتفاق على هدنة جديدة، بحسب  وكالة «فرانس برس».

الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر مروّعة
وأضاف حمدان: «لا تزال الحاجة الماسة والعاجلة للغذاء والماء والدواء لكل سكان القطاع، الذين يفتقدون لأبسط المواد الغذائية والدوائية، والجوع والعطش والمرض يفتك بهم يومياً، دون أن تتحرّك الدول والمؤسسات الأممية المعنية».

وشدد على أنّ الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر مروّعة بحق المدنيين والنازحين من أبناء شعبنا في عموم قطاع غزَّة، وآخرها قصفه المتعمّد لقافلة إغاثية تتبع للأمم المتحدة على شارع الرَّشيد، وقصفه سيارة للشرطة في رفح، ارتقى خلاله 6 شهداء من أفراد الشرطة، كانت مهمتهم تأمين دخول شاحنات المساعدات إلى غزَّة.

 نتانياهو يرفض مطالب «حماس»
وأعلن نتانياهو رفضه لمطالب حماس، التي أوردتها ضمن ردها على مقترح باريس، مؤكدا عزمه القضاء الكامل على الحركة في غزة. وبشأن رد «إسرائيل» على المطالب الواردة في رد حماس على إطار صفقة التبادل، قال نتانياهو في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إنه «يجب أن تكون هناك مفاوضات عبر وسطاء، لكن ليس في ضوء رد حماس».

وذكر أن مواصلة الضغط العسكري «شرط أساسي، وأيضا عدم الاستسلام لمطالب حماس»، معتبرا أن التعاطي مع مطالب الحركة «لن يؤدي إلى تحرير المختطفين وإنما إلى مذبحة جديدة».

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن لدى حركة «حماس» في قطاع غزة، وقال بلينكن «هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا نركز بشدة على القيام بذلك ونأمل أن نتمكن من استئناف إطلاق الرهائن الذي توقف».

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