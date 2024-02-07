الأمم المتحدة: الحاجة الإنسانية في السودان تجمع طرفي النزاع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن طرفي النزاع السوداني اتفقا على عقد اجتماع على الأرجح في سويسرا، لبحث مسألة إيصال المساعدات الإنسانية، لكن موعده لم يحدد بعد.

وأطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع 4.1 مليار دولار للاستجابة في العام 2024 للحاجات الإنسانية لدى سكان السودان الذي يشهد حربًا أهلية، وكذلك لدى السودانيين الذين فرّوا إلى خمس دول مجاورة، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومنذ 15 أبريل 2023، يدور قتال في السودان بين القوات الموالية لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان، ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي». بينما فشلت الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى مفاوضات سلام حتى الآن.

«النقص في الوصول إلى المساعدات الإنسانية فادح»

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، لصحفيين في جنيف: «النقص في الوصول إلى المساعدات الإنسانية فادح». وأضاف: «من الضروري أن نتمكن في المستقبل القريب من الوصول إلى ممثلين معتمدين لكلا الجيشين، حتى نتمكن من التفاوض بشأن إيصال المساعدات الإنسانية، وتحريك القوافل، والوصول إلى الأشخاص الذين لا نستطيع الوصول إليهم، وإيصال المساعدات للأشخاص الذين يحتاجون إليها».

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وتابع غريفيث: «خلال الأسبوعين الماضيين، أجريت اتصالات مع القائدين العسكريين: قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، وخصمه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، لضمان الوفاء بالتزامهما بشأن إيصال المساعدات».

وأشار إلى أنه تمت دعوتهما إلى اجتماع ترعاه الأمم المتحدة بين ممثلين للطرفين المتحاربين في السودان، لبحث إيصال المساعدات الإنسانية لسكان السودان الذين يحتاج نصفهم تقريباً، أي نحو 25 مليون شخص، للمساعدة.

طرفا النزع يرحبان بالدعوة

وأكد أن «كلًّا منهما قال نعم، وأعرب عن سعادته بالحضور»، مضيفًا: «لكنني أنتظر تأكيد موعد ومكان الاجتماع»، ومشيرا إلى أن الطرفين «اقترحا المجيء إلى سويسرا». وأعرب غريفيث عن أمله أن يجرى هذا الاجتماع حضورياً، وعن استعداده لتنظيم أول اتصال «افتراضي» بدءا من الأسبوع المقبل.

وعلى مدى أشهر، امتدت رقعة القتال إلى ولاية الجزيرة، التي كانت تعتبر سلة غذاء البلاد قبل الحرب، بينما لم يستثن الجوع أحداً من السكان، حيث يواجه نحو 18 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد حاليا أزمة حادة، بحسب الأمم المتحدة.

«الوضع خطير جدًا»

يحتاج ما يصل مجموعه إلى 25 مليون شخص، أي نصف عدد سكان السودان، إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة في واحدة من أفقر دول العالم. وحذّر غريفيث من أن «نصف هؤلاء (الـ25 مليونا) هم أطفال. إذًا الوضع خطير جدًا».

وأصبحت نحو 75% من المرافق الصحية في الولايات السودانية التي يطولها النزاع خارجة عن الخدمة. في حين تتفشى أمراض مثل الكوليرا والحصبة والملاريا. وتسبب العنف في فرار أكثر من 1.5 مليون شخص، ولجوئهم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، التي كانت قد استقبلت بالفعل أعداداً كبيرة من اللاجئين قبل الحرب.

وتقول الأمم المتحدة إنها تحتاج إلى 4.1 مليار دولار هذا العام، بينها 2.7 مليار دولار لمساعدة 14.7 مليون شخص في السودان. وأشار غريفيث إلى أنه «لم يجر تمويل سوى نصف الحاجات العام الماضي، ويتعين علينا هذا العام تقديم المزيد وبإلحاح أكبر، لسد الاحتياجات الإنسانية داخل السودان».

ومن المبلغ المطلوب تحتاج مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى 1.4 مليار دولار، لتمكينها من تقديم المساعدة لنحو 2.7 مليون لاجئ في الدول المضيفة.