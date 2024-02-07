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المرصد السوري: ارتفاع حصيلة القصف الجوي الإسرائيلي إلى 10 قتلى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 فبراير 2024, 05:13 مساء
المرصد السوري: ارتفاع حصيلة القصف الجوي الإسرائيلي إلى 10 قتلى
فرق الإنقاذ وعناصر أمن في موقع في حمص استهدف بقصف إسرائيلي، 7 فبراير 2024. (أ ف ب)
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قتل 10 أشخاص بينهم 6 مدنيين في قصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة حمص في وسط سورية الأربعاء، بحسب حصيلة جديدة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين أعلنت دمشق أن القصف أوقع عددًا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن: «قتل عشرة أشخاص، بينهم ستة مدنيين ومقاتلان مواليان لإيران في غارة إسرائيلية على مبنى في حي الحمراء بمدينة حمص». وأوضح المرصد أن من بين القتلى «ثلاثة طلاب جامعيين وامرأة، فيما لم يجر التعرف على هوية جثتين بعد»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف «انهار المبنى بالكامل في واحد من الأحياء الراقية في المدينة، واستهدفت مواقع أخرى تابعة لمجموعات موالية لطهران في حمص وحولها».

العدو الإسرائيلي يشن عدوانًا جويًا من لبنان 
من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية في بيان إن «العدو الإسرائيلي شن عدوانًا جويًا من اتجاه شمال طرابلس (في شمال لبنان) مستهدفًا عددًا من النقاط في مدينة حمص وريفها، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين».

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وبث التلفزيون الرسمي السوري لقطات تظهر عناصر إغاثة يبحثون بين أنقاض ما يبدو أنه مبنى منهار ويخلون شخصًا على نقّالة. وأفاد التلفزيون الرسمي السوري في وقت سابق بأن «عدوانًا صهيونيًا يستهدف بعض المناطق في حمص وريفها».

أربع ضربات في سورية والعراق 
وفي الأسبوع الماضي شنّت الولايات المتحدة ردًّا على هجوم استهدف قواتها في الأردن، أربع ضربات في سورية والعراق أسفرت عن عشرات القتلى. وفي يناير، أسفرت ضربات إسرائيلية قرب دمشق عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم مقاتلون موالون لإيران، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سورية طالت بشكل رئيسي أهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضًا مواقع للجيش السوري.

لكن هذه الضربات تكثفت بعد اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر. ونادرًا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، لكنها تكرر أنها ستتصدى لما تصفه بمساع تبذلها طهران لترسيخ وجودها العسكري في سورية. ومنذ اندلاعه في العام 2011 أوقع النزاع في سورية أكثر من 500 ألف قتيل وشرّد الملايين.

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