«حماس» تدين إعلان الأرجنتين عزمها نقل سفارتها إلى القدس

القاهرة - بوابة الوسط

دانت حركة «حماس» الفلسطينية الثلاثاء إعلان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عزمه نقل سفارة بلاده إلى القدس الغربية.

وقالت الحركة في بيان «ندين بشدة ... ونستنكر إعلان رئيس الأرجنتين عزمه نقل سفارة بلاده لدى الكيان الصهيوني النازي إلى القدس المحتلة»، معتبرة الخطوة «تعديًا على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه، ومخالفة لقواعد القانون الدولي باعتبار القدس أرضًا فلسطينية محتلة».

«العدول عن هذا القرار الظالم والخاطئ»

كما دعت الحركة الرئيس الأرجنتيني إلى «العدول عن هذا القرار الظالم والخاطئ، الذي يضع الأرجنتين في خانة الشريك للمحتل في انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية في أرضه ومقدساته».

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ووصل الرئيس الأرجنتيني دولة الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء في أول زيارة له منذ توليه منصبه. وكان في استقباله وزير الخارجية يسرائيل كاتس، ولدى هبوطه في مطار اللد، أعلن ميلي قراره بنقل السفارة الأرجنتينية إلى القدس المحتلة.

ارتفاع عدد الشهداء

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و143 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27585 شهيدًا و66978 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.