وزير خارجية الاحتلال: الوقت ينفد أمام حل دبلوماسي في جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الإثنين إن «الوقت ينفد» للتوصل إلى حل دبلوماسي في جنوب لبنان الذي يشهد تبادلا يوميا للقصف منذ أشهر بين حزب الله اللبناني، وجيش الاحتلال الصهيوني، الذي يواصل عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وبحسب بيان لخارجية الاحتلال، قال كاتس لنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه إن «إسرائيل ستتحرك عسكريا لإعادة المواطنين الذين تم إخلاؤهم من منازلهم» إلى منطقتها الحدودية الشمالية في حال عدم التوصل لحل دبلوماسي لوضع حد للعنف، بحسب وكالة «فرانس برس»..