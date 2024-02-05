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«أونروا» تحذر من موت عدد أكبر من سكان غزة بسبب نقص المياه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 فبراير 2024, 11:45 صباحا
«أونروا» تحذر من موت عدد أكبر من سكان غزة بسبب نقص المياه
طفل في غزة يشرب المياه مع قلة الإمدادات في ظل العدوان الصهيوني. (صفا)
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حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، من «موت عدد أكبر من سكان قطاع غزة بسبب نقص المياه الصالحة للشرب، وانتشار الأمراض».

وقالت الوكالة، في تدوينة نشرتها على حسابها عبر منصة «إكس»، «قامت فرقنا بتسليم ما يقرب من 20 مليون لتر من المياه لسكان غزة، لكن هذا لا يكفي لتلبية الاحتياجات»، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وتوقعت أونروا «موت عدد أكبر من أهالي غزة، بسبب نقص المياه الصالحة للشرب، وانتشار الأمراض».

واختتمت الوكالة الأممية بالقول إن «الظروف غير إنسانية، ويكافح سكان غزة من أجل البقاء دون أي من الأساسيات».

تعليق التمويل لـ«أونروا»
وحتى 30 يناير الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ«أونروا»، بناء على مزاعم صهيونية بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى  يوم السابع من أكتوبر الماضي.

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وتأسست «أونروا»، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وفوضت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وخلفت الحرب على غزة، حتى الأحد، 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في «دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة»، حسب الأمم المتحدة.

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