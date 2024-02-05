قوات الحوثي: 15 غارة أميركية بريطانية جديدة على اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

قالت قوات الحوثي في اليمن إن طائرات أميركية وبريطانية شنت 15 غارة على محافظتي الحديدة وصعدة خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري تابع لقوات الحوثي القول إن «العدوان الأميركي البريطاني استهدف بثمان غارات منطقة راس عيسى، وشن ثلاث غارات على مناطق متفرقة من الزيدية بمحافظة الحديدة.» وأشار المصدر إلى أن «العدوان الأميركي البريطاني شن أربع غارات شرقي مدينة صعدة».

ناطق باسم الحوثيين: استمرار العدوان الأميركي البريطاني لن يحقق أي هدف

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم حركة الحوثي اليمنية محمد عبد السلام في بيان يوم الأحد إن «استمرار العدوان الأميركي البريطاني على اليمن لن يحقق للمعتدين أي هدف ولن يؤثر على قرار اليمن إظهار دعمه لقطاع غزة الفلسطيني»، وفق وكالة رويترز.

وأضاف «استمرار العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا لن يحقق للمعتدين أي هدف، بل يزيد من مآزقهم ومشاكلهم على مستوى المنطقة، وقرار اليمن بمساندة غزة ثابت ومبدئي ولن يتأثر بأي اعتداء» وتابع عبد السلام «بشأن القدرات اليمنية العسكرية، نحب أن نؤكد أنها ليس من السهل تدميرها وقد أعيد بناؤها في ظل سنوات حرب قاسية».