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إقبال ضعيف في الجولة الثانية من الانتخابات المحلية التونسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 09:57 مساء
إقبال ضعيف في الجولة الثانية من الانتخابات المحلية التونسية
تونسية تغمس إصبعها بالحبر بعد اقتراعها في إحدى ضواحي تونس. (أ ف ب)
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شهد الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في تونس نسبة إقبال ضعيفة جدًا الأحد رغم أنها تمثل أحد أهم المشاريع السياسية للرئيس قيس سعيّد.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة بلغت 12.44%. وفي الجولة الأولى لم يتوجه إلى صناديق الاقتراع سوى 11.66% من بين تسعة ملايين ناخب (من أصل 12 مليون تونسي)، بحسب هيئة الانتخابات، وفق «فرانس برس».

1558 مرشحًا من بينهم 160 امرأة
وتقدم للجولة الثانية 1558 مرشحًا من بينهم 160 امرأة، أما عدد الناخبين المعنيين فناهز 4.2 مليون ناخب.  وسعيّد أستاذ قانون دستوري سابق (66 عامًا)، انتُخب ديمقراطيًا في أكتوبر 2019، لكنه جمّد أعمال البرلمان وحله لاحقًا في 25 يوليو 2021.

وعدّل الرئيس التونسي الدستور في استفتاء أجري في صيف العام 2022 وبات ينص على برلمان مؤلف من مجلسين: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يتم تصعيد أعضائه من المجالس المحلية.

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تولى مجلس نواب الشعب محدود الصلاحيات مهامه في ربيع العام 2023 إثر انتخابات تشريعية قاطعتها المعارضة واقتصر الإقبال فيها أيضا على 11% من الناخبين.

تنصيب أعضاء المجلس الثاني في أبريل
ومن المقرر أن يجري تنصيب أعضاء المجلس الثاني في أبريل المقبل، على أن تشرع هيئة الانتخابات إثر ذلك في تحديد موعد للانتخابات الرئاسية بين شهري سبتمبر وأكتوبر القادم.

وسيتعين على المجلس الوطني للجهات والأقاليم البت في ميزانية الدولة وفي مشاريع التنمية الإقليمية في انتظار صدور قانون ينظم العلاقة بينه وبين مجلس النواب. إضافة إلى الفائزين في هذه الانتخابات، جرى تخصيص 279 مقعدًا إضافيًا في المجالس المحلية لذوي الإعاقة، على أن يجري اختيارهم بالقرعة من بين ألف مرشح.

وينص دستور 2022 على تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجالس المحلية لتشكيل مجالس جهوية ينتخب أعضاؤها ممثلين من بينهم لتشكيل مجالس إقليمية. والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يتكون من أعضاء يجري انتخابهم من المجالس الإقليمية والجهوية.  ويتألف المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوًا.

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