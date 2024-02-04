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أبوعبيدة: مقاتلو «القسام» قضوا على 15 جنديًا وفجروا 43 آلية للاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 07:06 مساء
أبوعبيدة: مقاتلو «القسام» قضوا على 15 جنديًا وفجروا 43 آلية للاحتلال
الناطق باسم كتائب القسام، أبوعبيدة. (الإنترنت)
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قال الناطق العسكري باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» أبوعبيدة، اليوم الأحد، إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.

وأكد أبوعبيدة أن مقاتلي القسام «أجهزوا على 15 جنديًا إسرائيليا من نقطة الصفر وقنص ضابط وجندي وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 17 مهمة عسكرية مختلفة».

الاستيلاء على 4 طائرات «درون»
وأشار أبوعبيدة إلى استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة، ولفت إلى أنه جرى تفجير مدخل نفق في عدد من جنود العدو، كما جرى الاستيلاء على 4 طائرات «درون».

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وقال إن مقاتلي القسام قصفوا التجمعات العسكرية بقذائف الهاون في جميع محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو «تل أبيب» ومحيطها.

وتواصل كتائب القسام لليوم الـ121 على التوالي، التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل 561 ضابطًا وجنديًا وإصابة أكثر من 2851 آخرين حسب اعتراف جيش الاحتلال، وما يزيد على 6500 جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية، إضافة إلى تدمير مئات الآليات كليًا أو جزئيًا، كما واصلت قصف مواقع الاحتلال في غلاف غزة، وقصف تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.

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