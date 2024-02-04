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8 شهداء في غارات إسرائيلية على دير البلح بغزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 03:11 مساء
8 شهداء في غارات إسرائيلية على دير البلح بغزة
الدخان يتصاعد جراء القصف الصهيوني على غزة. (وفا)
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استشهد 8 فلسطينيين، وأصيب العشرات، اليوم الأحد، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية مناطق متفرقة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت عدة منازل غرب ووسط مدينة دير البلح، بالتزامن مع قصف آخر وسط وشرق وغرب مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

أحزمة نارية من الطائرات الحربية
وجنوبا، نسفت قوات الاحتلال، عددا من منازل المواطنين في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس، بأحزمة نارية من الطائرات الحربية والمدفعية.

- استشهاد وإصابة العشرات في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ121

وأصيب نازحان برصاص قوات الاحتلال في محيط مستشفى الأمل بخان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ121 إلى أكثر من 27,365 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 66,630 جريحا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

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