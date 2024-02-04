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«أونروا»: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 10:45 صباحا
«أونروا»: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم
أطفال فلسطينيون في غزة. (صفا)
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حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أن سكان غزة «يموتون أمام أعين العالم» دون تحريك ساكن.

وأشارت «الأونروا»، في تغريدة على حسابها عبر منصة «إكس»، إلى أزمة الجوع والمأساة الإنسانية التي تتفاقم يوما بعد يوم بقطاع غزة، في ظل الهجمات الإسرائيلية والحصار، قائلة «كارثة غير مسبوقة تحدث أمام أعيننا في غزة».

وحتى 30 يناير الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ«أونروا»، بناء على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة موظفين من الوكالة في طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

2325 مجزرة وأكثر من 27 ألف شهيد
والسبت أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تحديثات لأهم إحصاءات العدوان الإسرائيلي على القطاع، وأشار التقرير إلى أنه بعد 120 يوما على «حرب الإبادة الجماعية» فقد ارتكب الاحتلال 2325 مجزرة ذهب ضحيتها 27 ألفا و238 شهيدا ومفقودا، منهم 12 ألف طفل وأكثر من 8 آلاف امرأة.

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كما استشهد 339 من الطواقم الطبية، و46 شهيدا من الدفاع المدني، و122 شهيدا من الصحفيين، وأوضح التقرير أن 66 ألفا و452 مصابا، 11 ألفا منهم بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياتهم، في حين يواجه 10 آلاف مريض سرطان خطر الموت.

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