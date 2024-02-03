الجيش الأميركي: إسقاط 8 مسيرات قبالة اليمن وتدمير 4 قبل إطلاقها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأميركي السبت، إسقاط ثماني طائرات بدون طيار قبالة اليمن ودمّرت أربع مسيّرات أخرى على الأرض كانت مجهّزة للإطلاق من قبل الحوثيين.

وأسقطت مدمّرة بحريّة أميركية مسيّرة صباح أمس الجمعة فيما أسقطت مقاتلات وسفينة حربية سبع مسيّرات في وقت لاحق من اليوم نفسه، بينما دمرت القوات الأميركية أربع طائرات بدون طيار أخرى على الأرض قبل إطلاقها، وفق ما ذكرت القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط «سنتكوم» السبت على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب «فرانس برس».

استهداف منطقة أم الرشراش بالأراضي الفلسطينية

وأعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين في اليمن العميد يحيي سريع، أمس الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية ضد «أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقةِ أم الرشراش بالأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية».

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وأضاف سريع في بيان نشره على منصة «إكس» أن العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطيني الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار المفروض على قطاع غزة. وأكد الناطق العسكري أن الحوثيين لن يترددوا «في تنفيذ المزيد من العملياتِ العسكرية ضدَّ العدوِّ الصهيونيِّ في البرِّ والبحر حتى وقفِ العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

والخميس الماضي، قالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، إنها أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله «الحوثيين» في اليمن فوق خليج عدن. وأوضحت القيادة الوسطى الأميركية، أن صاروخين باليستيين مضادين للسفن انطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين سقطا قرب سفينة بالبحر الأحمر دون إصابات.