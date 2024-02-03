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19 شهيدا وعشرات الجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 11:24 صباحا
19 شهيدا وعشرات الجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة
طفلان فلسطينيان يبكيان شهداءهما في غزة. (وفا)
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استشهد 19 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، مع استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة، لليوم الـ120.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 18 مواطنا بينهم أطفال ونساء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية ثلاثة منازل في مدينتي دير البلح ورفح، وسط وجنوب القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما ارتقى مواطن، جراء إصابته برصاص قناص في حي النصر بمدينة غزة.

اعتقال العشرات وأوامر بإخلاء المنازل
وتشهد مناطق الصناعة والجوازات والجامعات غرب مدينة غزة قصفا عنيفا، جوا وبرا.

واعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين من تل الهوى، وأجبرت آخرين على إخلاء منازلهم، والنزوح إلى دير البلح.

- ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27.131 شهيدا

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 27,131 شهيدا، و66,287 مصابا.

وما زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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