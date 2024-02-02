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119 يوما من العدوان.. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 01:01 مساء
119 يوما من العدوان.. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على غزة
فلسطينيون بجوار شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة. (وفا)
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استُشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي يدخل يومه الـ119.

وشن طيران الاحتلال الحربي عدة غارات، ليلة الخميس وفجر الجمعة، تركّزت على محافظتي خان يونس ورفح، جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف متواصل لمدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وفاقمت الأمطار وأجواء الطقس الباردة من معاناة النازحين في مراكز الإيواء والخيام، حيث تسببت الرياح في اقتلاع عدة خيام، في حين فاضت خيام ومراكز إيواء بالمياه.

واستشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، منزلا على رؤوس ساكنيه شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة الديري في حي النصر شرق رفح.

وشن طيران الاحتلال غارات على المناطق الشرقية لمدينة رفح.

واستشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مدرسة الأمل التي تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب القطاع. كما أصيب 13 فلسطينيا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بالقرب من مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب خان يونس.

غارات على محيط مستشفى غزة الأوروبي
وأصيب مواطنان على الأقل جراء غارات شنها الاحتلال على محيط مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين غرب خان يونس.

وعثر مواطنون على جثامين 12 شهيدًا من عائلة شراب تحت رُكام منزلهم الذي استهدفه الاحتلال بقصف قبل أسابيع في منطقة السكة وسط خان يونس.

ودفن المواطنون جثامين خمسة شهداء في ساحة مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في خان يونس، ليرتفع عدد جثامين الشهداء الذين تم دفنهم في ساحة المستشفى إلى 15، في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال على المستشفى، واجتياحه البري لمحافظة خان يونس.

وأفادت الجمعية باستمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل.

وأشارت إلى تسرب مياه الأمطار على النازحين بسبب تضرر أسقف المباني، بالإضافة إلى دخول مرضى الكلى في خطر جراء تعذّر نقلهم إلى مستشفيات أخرى بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي، واقتراب مخزون الأوكسجين في المستشفى على النفاد مرة أخرى.

وقالت مصادر طبية إن أكثر من 30 ألف نازح في المدارس القريبة لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، يفتقدون للماء والطعام وحليب الأطفال والأدوية المطلوبة لآلاف الحالات المرضية والمزمنة.

في سياق متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها وبتنسيق من خلال الأمم المتحدة، انتشلت جثامين 6 شهداء من منطقة شمال مخيم البريج، عند الحاجز العسكري الإسرائيلي الذي يفصل بين محافظتي غزة والوسطى، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

- ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 27019 شخصا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بعدما استهدفت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين في مدرجات ملعب في مدينة غزة، عندما كانوا يحاولون التقاط إرسال الاتصالات والإنترنت.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع، كما شن طيران الاحتلال الحربي غارات في محيط منطقة الشيخ زايد وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

دمار غير المسبوق
وعثر مواطنون على جثث متحللة شمال غرب مدينة غزة، عقب انسحاب قوات الاحتلال من المكان. ولا يزال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم لانتشالهم.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها صحفيون ومواطنون، آثار الدمار غير المسبوق الذي خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من أحياء مدينة غزة وشمال غزة وخان يونس، عقب انسحابها من تلك المناطق.

وأفادت معطيات صادرة عن مصادر طبية بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 95 مجزرة منذ الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الجمعة الماضي، راح ضحيتها 936 شهيدًا، و1652 جريحًا.

وكانت المحكمة قد أمرت الاحتلال الإسرائيلي، باتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27 ألف شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 66100 جريح، في حصيلة غير نهائية.

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