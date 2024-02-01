تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الخميس، حكما بالسجن ثلاث سنوات على رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام، وتغريم حركة النهضة بمليون و170 ألفا و470 دولارا أو ما يعادلها بالدينار التونسي في القضية المتعلقة بقبول تبرعات مالية من جهة أجنبية، على ما أفادت وكالة أنباء «تونس أفريقيا» الرسمية.

وقالت الوكالة إن «الدائرة الجنائية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس قرّرت اليوم الخميس، الحكم بـ3 سنوات سجنا ضدّ كلّ من رئيس حزب حركة النهضة راشد الخريجي الغنّوشي وصهره رفيق عبدالسلام بوشلاكة، مع الإذن بالنفاذ العاجل».

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم المحكمة الابتدائيّة بتونس محمّد زيتونة أنّ «الدائرة الجناحيّة المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، قضت كذلك اليوم، بتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثّلها القانوني بخطيّة مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصّل عليه وقدره مليون و170 ألفا و470 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك في خصوص القضيّة المتعلّقة بقبول الحزب المذكور لتبرّعات من جهة أجنبيّة في إطار تمويل حملة انتخابيّة».