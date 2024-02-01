تنسيق عراقي-سعودي «لإبعاد خطر الحرب الشاملة»

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وسائل إعلام رسمية عراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين ندد في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم الخميس بهجوم على موقع عسكري أميركي في الأردن بالقرب من الحدود مع سورية.

واتفق الوزيران على «ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين بغداد والرياض من أجل إبعاد خطر الحرب الشاملة عن المحيط الإقليمي وحماية أمن البلدين».

هجوم بطائرة مسيَّرة على قاعدة في الأردن

ونهاية الشهر الماضي، أعلن الجيش الأميركي مقتل ثلاثة من عناصره في هجوم بطائرة مسيَّرة على قاعدة في الأردن، علمًا بأنها المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون بنيران معادية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: «في 28 يناير، قُتل ثلاثة من عناصر الجيش الأميركي وأصيب 25 آخرون في هجوم أحادي الاتجاه (بطائرة مسيَّرة) استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية».