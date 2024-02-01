مصدر فلسطيني يرجح تجاوب حماس مع محادثات وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط

استبعد مسؤول فلسطيني قريب من المحادثات اليوم الخميس أن ترفض حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اقتراحا طرحه وسطاء هذا الأسبوع لوقف إطلاق النار لكنها لن توقع عليه دون ضمانات بأن «إسرائيل» ستلتزم بإنهاء الحرب.

قدم وسطاء قطريون ومصريون لحماس هذا الأسبوع أول اقتراح ملموس لهدنة طويلة في غزة، تم الاتفاق عليه مع «إسرائيل» والولايات المتحدة في محادثات جرت في باريس الأسبوع الماضي. وقالت «حماس» إنها تدرس النص وتُجهز ردها. وذكر المسؤول الفلسطيني أن نص الاتفاق المقترح يتضمن مرحلة أولى تستمر لمدة 40 يوما يتوقف خلالها القتال بينما تطلق حماس المدنيين المتبقين من بين أكثر من 100 رهينة لا تزال تحتجزهم. وستشهد مراحل أخرى إطلاق الجنود الإسرائيليين وتسليم جثث الرهائن القتلى.

مسؤول فلسطيني: «لا أتوقع أن ترفض حماس الورقة»

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته «لا أتوقع أن ترفض حماس الورقة ولكنها قد لا تعطي موافقة حاسمة عليها أيضا، بدلا من ذلك أتوقع أن يكون الرد إيجابيا بينما يعيد التأكيد على مطالبهم بأن أي اتفاق يتم توقيعه يجب أن تلتزم إسرائيل بموجبه بإنهاء الحرب على غزة وسحب قواتها بالكامل من هناك».

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وستكون هذه الهدنة الطويلة في حال الاتفاق عليها هي الأولى منذ العدوان الإسرائيلي على غزة الذي تسبب في تدمير أجزاء كبيرة من القطاع. وقال مسؤولو الصحة في غزة يوم الخميس إن إجمالي عدد الشهداء المؤكد تجاوز 27 ألف فلسطيني في حين لا تزال آلاف الجثث تحت الأنقاض. وشهد القتال هدنة واحدة في نهاية استمرت أسبوعا فقط. وتطالب وكالات الإغاثة الدولية بهدنة طويلة للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية في القطاع حيث نزح تقريبا جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ويبدو أن الفجوة الكبيرة بين الجانبين تتعلق بما سيتبع أي هدنة متفق عليها. وتعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم سحب القوات حتى تحقيق ما وصفه بـ«النصر الكامل» وهو ما يُعرفه بالقضاء على «حماس».

عدوان وحشي على خان يونس

صاحب التقدم الدبلوماسي بعض من أعنف المعارك منذ بداية العدوان. فقد شنت «إسرائيل» عدوانا بريا ضخما الأسبوع الماضي للسيطرة على مدينة خان يونس المهمة في الجنوب، والتي تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الذين فروا من معارك سابقة في أماكن أخرى. وتصاعدت حدة القتال أيضا في الأجزاء الشمالية من القطاع، والتي زعمت إسرائيل السيطرة عليها قبل أسابيع.

وقال سكان إن قوات الاحتلال قصفت مناطق محيطة بمستشفيات في خان يونس الليلة الماضية وكثفت هجماتها بالقرب من مدينة رفح الصغيرة الواقعة على الطرف الجنوبي للقطاع، حيث يعيش الآن أكثر من نصف سكان غزة، أغلبهم في خيام وداخل منشآت عامة. وقال أسامة أحمد (49 عاما)، وهو أب لخمسة أطفال من مدينة غزة ونزح إلى غرب خان يونس، إن هناك مقاومة شرسة في المدينة، والقصف الجوي والبري والبحري بلا هوادة مع تقدم الدبابات الإسرائيلية.

وقال لـ«رويترز» عبر الهاتف «إنهم لم يدخلوا بعمق إلى المواصي التي نعيش فيها لكنهم يقتربون كل يوم»، وذلك في إشارة إل المنطقة الواقعة في غرب خان يونس على ساحل البحر المتوسط. وأضاف «نأمل في إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار قبل أن يداهموا منطقتنا. لا نريد سوى وقف إطلاق النار الآن والعودة إلى منازلنا وإنهاء الحرب والذل».

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان يوم الخميس أن قوات الاحتلال اقتحمت مقرها في مستشفى الأمل بخان يونس للمرة الثالثة خلال اليومين الماضيين، وأطلقت النيران بكثافة على مقربة منه قبل أن تنسحب. وقال مسؤولون فلسطينيون بالقطاع الطبي إن فرقا طبية انتشلت 14 جثة لفلسطينيين قتلوا قرب وسط خان يونس بعد انسحاب بعض الدبابات من هناك. ولم يتضح متى قُتلوا. وفي النصيرات بوسط غزة، أفاد مسؤولون بالقطاع الطبي بمقتل شخصين ووقوع عدة إصابات جراء ضربة جوية إسرائيلية على منزل.