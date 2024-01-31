اليوم.. اجتماع لمجلس الأمن لبحث قرار «العدل الدولية» بشأن غزة

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد مجلس الأمن، مساء الأربعاء، بناء على طلب الجزائر جلسة لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية من أجل منع وقوع «إبادة جماعية» في قطاع غزة.

وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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وأمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن النص على «وقف إطلاق النار».

بدوره، قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إحالة القرار إلى مجلس الأمن، استنادا إلى النظام الأساسي للمحكمة، وأكد أن القرار «ملزم للأطراف كافة».

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر من السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد 26 ألفا و751 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 65 ألفًا و636 آخرين فيما لا يزال أكثر من ثمانية آلاف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات.