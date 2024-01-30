  • Alwasat News
Atwasat

بعد سرقة أعضاء منها.. دفن 100 جثمان خطفها الاحتلال من غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 03:36 مساء
بعد سرقة أعضاء منها.. دفن 100 جثمان خطفها الاحتلال من غزة
تشييع جثامين شهداء في غزة. (وكالة صفا)
WTV_Frequency

دُفنت اليوم الثلاثاء، جثامين 100 فلسطيني استشهدوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، بمقبرة جماعية، في مدينة رفح، كان الاحتلال قد سرقها من مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وجرى دفن 100 جثمان وكان بعضها متحللا، لشهداء مجهولي الهوية، سرقها جنود الاحتلال من المستشفيات والمقابر خلال اقتحامها مناطق مختلفة من قطاع غزة، وجرى تسليمها صباح اليوم، عبر معبر كرم أبو سالم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ووفقا لمصادر طبية، فقد أظهرت معاينة بعض الجثامين سرقة الاحتلال أعضاءً من بعضها.

- ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26751 شهيدا

وكانت قوات الاحتلال، قد سرقت 110 جثامين من مستشفى الشفاء، ومن مقبرة أمام قسم الطوارئ في المستشفى ذاته في شهر نوفمبر الماضي.

اختطاف جثامين الشهداء من قطاع غزة، يجدد الشكوك في قيام الاحتلال الإسرائيلي، بسرقة الأعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين.

اعتراف بسرقة أعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين
ففي عام 2009، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، امتلاك كيان الاحتلال أكبر بنك للجلد البشري في العالم، وبعدها بسنوات ذكرت مديرة بنك الجلد الإسرائيلي، للقناة العاشرة الإسرائيلية، في مارس 2014، أن احتياطي الجلود بالبنك يبلغ نحو 170 متراً مربعاً.

وتُعتبر هذه الأرقام غير منطقية في كيان الاحتلال؛ لكونها تحتل المرتبة الثالثة عالمياً، في رفض سكانها التبرع بالأعضاء، لأسباب ومعتقدات دينية، ما أثار الشكوك حول مصدر هذه الأعضاء.

يهودا هيس، الذي كان يشغل منصب مدير معهد الطب الشرعي الإسرائيلي، اعترف في فيلم وثائقي يعود إلى عام 2009 حول القضية الفلسطينية، بمشاركته في عمليات سرقة أعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 26637 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 65387 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيلون ماسك يعلن أن «نيورالينك» أجرت أول زرع غرسة دماغية لمريض

إيلون ماسك يعلن أن «نيورالينك» أجرت أول زرع غرسة دماغية لمريض
بالفيديو.. لحظة تسلل قوات خاصة صهيونية لاغتيال 3 فلسطينيين داخل مستشفى بجنين

بالفيديو.. لحظة تسلل قوات خاصة صهيونية لاغتيال 3 فلسطينيين داخل مستشفى بجنين
«يونيسف»: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات

«يونيسف»: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات
بوشناف يوقّع «الكلب الذهبي» و«العلكة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بوشناف يوقّع «الكلب الذهبي» و«العلكة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
ساحل العاج تجرد السنغال من لقبها وتتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا

ساحل العاج تجرد السنغال من لقبها وتتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا
شاهد في برنامج «فلوسنا»: المياه الجوفية تغرق إجدابيا وزليتن

شاهد في برنامج «فلوسنا»: المياه الجوفية تغرق إجدابيا وزليتن
«مجلس الحكماء» يدعو إلى امتثال إسرائيل الفوري للتدابير الموقتة لمحكمة العدل الدولية

«مجلس الحكماء» يدعو إلى امتثال إسرائيل الفوري للتدابير الموقتة لمحكمة العدل ...
«لا راحة ولا حرمة للموتى في غزة».. الاحتلال الإسرائيلي يهدم ويدمر ألفي قبر في عشرين مقبرة رسمية وعشوائية

«لا راحة ولا حرمة للموتى في غزة».. الاحتلال الإسرائيلي يهدم ويدمر ألفي قبر في ...
شاهد.. «في التسعين» يتابع «ميتشو» في الأمم وقرار إبعاد الجمهور وظهور الفلسطيني في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يتابع «ميتشو» في الأمم وقرار إبعاد الجمهور وظهور الفلسطيني ...
الأخضر يتخطى الهلال بثلاثية ليحتل وصافة المجموعة الأولى في «دورينا»

الأخضر يتخطى الهلال بثلاثية ليحتل وصافة المجموعة الأولى في «دورينا»
الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة ويبلغ ربع نهائي أمم آسيا

الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة ويبلغ ربع نهائي أمم آسيا
كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار

كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار
صالح صولة يداعب ذكريات الكرة الليبية عبر صورة مع النابولي

صالح صولة يداعب ذكريات الكرة الليبية عبر صورة مع النابولي
الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية

الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية
«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا

«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية راجلة وتفجر دبابات وآليات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية راجلة وتفجر دبابات وآليات الاحتلال...
فؤاد أبوشقرا: ما حققه الأهلي طرابلس بدورة دبي الدولية للسلة مجرد بداية (فيديو)

فؤاد أبوشقرا: ما حققه الأهلي طرابلس بدورة دبي الدولية للسلة مجرد بداية (فيديو)
نفوق أكثر من 100 رأس أبقار بسبب مرض الجلد العقدي

نفوق أكثر من 100 رأس أبقار بسبب مرض الجلد العقدي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قوات الاحتلال تقتل 3 فلسطينيين داخل مستشفى بالضفة الغربية
قوات الاحتلال تقتل 3 فلسطينيين داخل مستشفى بالضفة الغربية
«يونيسف»: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات
«يونيسف»: أطفال غزة معرضون لخطر فقدان اللقاحات
بالفيديو.. لحظة تسلل قوات خاصة صهيونية لاغتيال 3 فلسطينيين داخل مستشفى بجنين
بالفيديو.. لحظة تسلل قوات خاصة صهيونية لاغتيال 3 فلسطينيين داخل ...
نزيف الدماء مستمر في غزة مع دخول العدوان يومه الـ116
نزيف الدماء مستمر في غزة مع دخول العدوان يومه الـ116
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26751 شهيدا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26751 شهيدا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي ......
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة......
عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ96 من العدوان الإسرائيلي على غزة
عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ96 من العدوان الإسرائيلي ......
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق...
أكثر من 60 شهيدا بغارات عدوانية إسرائيلية على غزة
أكثر من 60 شهيدا بغارات عدوانية إسرائيلية على غزة...
المزيد
بعد سرقة أعضاء منها.. دفن 100 جثمان خطفها الاحتلال من غزة
بعد سرقة أعضاء منها.. دفن 100 جثمان خطفها الاحتلال من غزة...
الاحتلال يشدد حصاره على مجمع ناصر ومستشفى الأمل في خان يونس
الاحتلال يشدد حصاره على مجمع ناصر ومستشفى الأمل في خان يونس...
«حماس» تتسلم مقترح اجتماع باريس لوقف إطلاق النار في غزة.. وتؤكد بدء دراسته
«حماس» تتسلم مقترح اجتماع باريس لوقف إطلاق النار في غزة.. ......
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26751 شهيدا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26751 شهيدا...
نزيف الدماء مستمر في غزة مع دخول العدوان يومه الـ116
نزيف الدماء مستمر في غزة مع دخول العدوان يومه الـ116...
المزيد