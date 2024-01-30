الاحتلال يشدد حصاره على مجمع ناصر ومستشفى الأمل في خان يونس

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حصارها على مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني، ويضع 150 كادرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأشارت إلى أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود، مضيفا أن هناك تراكما للنفايات في أقسام المجمع وساحاته، يرفض الاحتلال السماح بنقلها إلى الخارج.

وأكدت المصادر نفاد الطعام المخصص للطواقم والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي.

غارات مكثفة على خان يونس

في السياق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال يواصل استهداف محيط مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وتواصل مسيراته إصدار أوامر بإخلاء القاطنين في محيط المستشفى وفي حي الأمل.

- ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26751 شهيدا

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الإثنين الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح.

يُذكر أن 14 مستشفى من أصل 36 في غزة تعمل بشكل جزئي، بينها تسعة مستشفيات في الجنوب وستة في الشمال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 26637 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 65387 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية.