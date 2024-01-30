نزيف الدماء مستمر في غزة مع دخول العدوان يومه الـ116

القاهرة - بوابة الوسط

استُشهد عشرات وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، في اليوم الـ116 للعدوان الصهيوني على القطاع المحاصر.

وقالت مصادر صحفية، إن عددا من الشهداء ارتقوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين لعائلة مدوخ والعماوي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت المصادر ذاتها، أن ثلاثة شهداء وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، جراء استهداف الاحتلال منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت منازل المواطنين في بلدة بيت لاهيا، والأنحاء الغربية من مدينة خان يونس، وحي الجنينة شرق رفح.

إطلاق نار كثيف

كما تواصل الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية إطلاق النار الكثيف على المناطق الغربية لبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربعًا سكنيًا غربي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال يواصل استهداف محيط مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وتواصل مسيرات الاحتلال إصدار أوامر بإخلاء القاطنين في محيط المستشفى وحي الأمل.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يواصل محاصرة مستشفيي الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس لليوم التاسع على التوالي، ويمنع حركة المواطنين في محيطه.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 26637 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بينما ارتفع عدد المصابين إلى نحو 65387 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.