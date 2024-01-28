بايدن يتعهد بـ«الرد» بعد مقتل الجنود الأميركيين في الأردن

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، بالرد بعد هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في الأردن حمل مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران.

وأضاف بايدن أثناء زيارته ولاية ساوث كارولينا: «كان يومنا صعبا الليلة الماضية في الشرق الأوسط. فقدنا ثلاثة أرواح شجاعة»، قبل أن يتعهد بأن الولايات المتحدة «سترد»، وفق وكالة «فرانس برس».

هجوم بطائرة مسيَّرة على قاعدة في الأردن

وأعلن الجيش الأميركي مقتل ثلاثة من عناصره في هجوم بطائرة مسيَّرة على قاعدة في الأردن، علمًا أنها المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون بنيران معادية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: «في 28 يناير، قُتل ثلاثة من عناصر الجيش الأميركي وأصيب 25 آخرون في هجوم أحادي الاتجاه (بطائرة مسيَّرة) استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية».

الأردن: الهجوم على القوات الأميركية وقع داخل سورية

لكن وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين قال إن الهجوم على القوات الأميركية الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وقع داخل الأراضي السورية قرب حدود المملكة.

وأوضح الوزير لقناة «المملكة» الرسمية، أن «الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن»، موضحًا أن «الهجوم استهدف قاعدة التنف في سورية».