  • Alwasat News
Atwasat

بايدن يتعهد بـ«الرد» بعد مقتل الجنود الأميركيين في الأردن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 11:35 مساء
بايدن يتعهد بـ«الرد» بعد مقتل الجنود الأميركيين في الأردن
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي، 24 نوفمبر 2023. (الإنترنت)
WTV_Frequency

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، بالرد بعد هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في الأردن حمل مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران.

وأضاف بايدن أثناء زيارته ولاية ساوث كارولينا: «كان يومنا صعبا الليلة الماضية في الشرق الأوسط. فقدنا ثلاثة أرواح شجاعة»، قبل أن يتعهد بأن الولايات المتحدة «سترد»، وفق وكالة «فرانس برس».

هجوم بطائرة مسيَّرة على قاعدة في الأردن
وأعلن الجيش الأميركي مقتل ثلاثة من عناصره في هجوم بطائرة مسيَّرة على قاعدة في الأردن، علمًا أنها المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون بنيران معادية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: «في 28 يناير، قُتل ثلاثة من عناصر الجيش الأميركي وأصيب 25 آخرون في هجوم أحادي الاتجاه (بطائرة مسيَّرة) استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية».

الأردن: الهجوم على القوات الأميركية وقع داخل سورية
لكن وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين قال إن الهجوم على القوات الأميركية الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وقع داخل الأراضي السورية قرب حدود المملكة.

وأوضح الوزير لقناة «المملكة» الرسمية، أن «الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن»، موضحًا أن «الهجوم استهدف قاعدة التنف في سورية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة

«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة
مشجع يطارد حكمًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي

مشجع يطارد حكمًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي
تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان

تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان
مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع

مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع
إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من حدوثها

إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من حدوثها
قناة الوسط «Wtv» تعلن عودة برنامج «ملعب الوسط» بعد توقف قصير

قناة الوسط «Wtv» تعلن عودة برنامج «ملعب الوسط» بعد توقف قصير
«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة

«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة
«كتائب القسام» تستهدف 4 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في خان يونس

«كتائب القسام» تستهدف 4 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في خان يونس
ناشطتان بيئيتان تلقيان الحساء على الزجاج الواقي للـ«موناليزا» في اللوفر

ناشطتان بيئيتان تلقيان الحساء على الزجاج الواقي للـ«موناليزا» في اللوفر
«الفراعنة» في اختبار أمام «فهود الكونغو» بأمم أفريقيا دون صلاح والشناوي وعاشور

«الفراعنة» في اختبار أمام «فهود الكونغو» بأمم أفريقيا دون صلاح والشناوي وعاشور
الأهلي طرابلس يلتقي بيروت اللبناني في مباراة التتويج ببرونزية دبي للسلة

الأهلي طرابلس يلتقي بيروت اللبناني في مباراة التتويج ببرونزية دبي للسلة
بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)

بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)
أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي

أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي
سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة مع جنود الاحتلال في خانيونس

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة مع جنود الاحتلال في خانيونس
تشافي يعلن مغادرة برشلونة في يونيو المقبل

تشافي يعلن مغادرة برشلونة في يونيو المقبل
روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة بأجنحتها

روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة بأجنحتها
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار

الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بريطانيا: إحباط هجوم جديد للحوثيين في البحر الأحمر
بريطانيا: إحباط هجوم جديد للحوثيين في البحر الأحمر
واشنطن تقترب من مسودة اتفاق على هدنة في غزة لمدة شهرين
واشنطن تقترب من مسودة اتفاق على هدنة في غزة لمدة شهرين
«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة
«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة
شكري للمفوض العام لـ«الأونروا»: غير مقبول تعليق بعض الدول تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت
شكري للمفوض العام لـ«الأونروا»: غير مقبول تعليق بعض الدول تمويلها...
مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بمسيَّرة على قاعدة في الأردن.. وبايدن يتوعد بالرد
مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بمسيَّرة على قاعدة في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي ......
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة......
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق...
عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ96 من العدوان الإسرائيلي على غزة
عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ96 من العدوان الإسرائيلي ......
أكثر من 60 شهيدا بغارات عدوانية إسرائيلية على غزة
أكثر من 60 شهيدا بغارات عدوانية إسرائيلية على غزة...
المزيد
بايدن يتعهد بـ«الرد» بعد مقتل الجنود الأميركيين في الأردن
بايدن يتعهد بـ«الرد» بعد مقتل الجنود الأميركيين في الأردن...
شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية راجلة وتفجر دبابات وآليات الاحتلال في غزة
شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية راجلة وتفجر ......
الأردن: الهجوم على القوات الأميركية وقع داخل سورية
الأردن: الهجوم على القوات الأميركية وقع داخل سورية...
مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بمسيَّرة على قاعدة في الأردن.. وبايدن يتوعد بالرد
مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بمسيَّرة على قاعدة في ......
شكري للمفوض العام لـ«الأونروا»: غير مقبول تعليق بعض الدول تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت
شكري للمفوض العام لـ«الأونروا»: غير مقبول تعليق بعض الدول ......
المزيد