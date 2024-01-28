واشنطن تقترب من مسودة اتفاق على هدنة في غزة لمدة شهرين

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت مصادر بالإدارة الأميركية أن المفاوضين الأميركيين يحرزون تقدمًا بشأن اتفاق محتمل يجري بموجبه وقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة لمدة شهرين، مقابل إطلاق ما يصل إلى مئة من الرهائن الإسرائيليين.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس»، اليوم الأحد، عن اثنين من المسؤولين في الإدارة الأميركية أن تنفيذ الاتفاق المحتمل، الذي لم يجر الاتفاق عليه بشكل نهائي، سيجري على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى وقف العمليات القتالية للسماح بإطلاق الرهائن من النساء وكبار السن والجرحى.

وسيكون على الاحتلال وحركة «حماس» العمل على تفاصيل المرحلة الثانية خلال الثلاثين يومًا الأولى من الهدنة والتي سيجري خلالها إطلاق الرهائن من الرجال المدنيين والجنود الإسرائيليين. كما تتضمن مسودة الاتفاق السماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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ويأمل مسؤولو الإدارة الأميركية أن يمهد هذا الاتفاق الطريق أمام وقف نهائي لإطلاق النار في غزة.

وتحدثت جريدة «نيويورك تايمز» من جانبها عن إحراز تقدم صوب الاتفاق. ومن المقرر أن يناقش رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه»، بيل بيرنز ملامح مسودة الاتفاق، حيث من المقرر أن يجتمع، اليوم الأحد، في فرنسا مع رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنياع، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل لإجراء محادثات.

وفي حال نجح اجتماع باريس، فقد يرسل الرئيس الأميركي المستشار بالبيت الأبيض، بريت ماكغورك، إلى الشرق الأوسط لمحاولة إتمام الاتفاق.

والجمعة، تحدث الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ركزت على الوضع في غزة.

يأتي ذلك فيما يصر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على مواصلة العدوان العسكري على غزة، بالرغم من الضغط الدولي للتخفيف من كثافة العمليات العسكرية، والضغوط الداخلية لإعادة الرهائن.