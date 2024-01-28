الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، حملة مداهمات واسعة في أرجاء الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات واعتداءات، وسط مواجهات واشتباكات متفرقة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شقيقين من بلدة بيتونيا، واقتحمت عدة بلدات غرب رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين، زكريا وطه حامد عرموش، بعد مداهمة منزلهما في بلدة بيتونيا غرب رام الله، بحسب وسائل إعلام محلية فلسطينية.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات غرب رام الله وهي: بيت عور التحتا، وخربثا المصباح، وبيت لقيا، وداهمت عددًا من منازل المواطنين دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

اندلاع مواجهات جنوب جنين

وفي جنين، أصيب مواطنان واعتُقل آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، بلدة قباطية جنوب جنين، وسط اندلاع مواجهات، وقالت مصادر محلية، إن مواطنين أصيبا بشظايا الرصاص، بينما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين آخرين خلال اقتحامها البلدة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قباطية وسط تحليق للطائرات المسيرة وداهمت عدة أحياء، خاصة السباعية وأبو الرب، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية تجاه المواطنين.

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وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى مسلية، ومثلث الشهداء، والجربا، ومركة، وصانور، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومنطقة الهدف، اليوم الأحد، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين تأخير الدوام المدرسي حتى الساعة التاسعة صباحا في حال انسحاب قوات الاحتلال من المدينة. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب صهيب مجدي أبو الهيجا بعد دهم منزله في حي الهدف، كما اعتقلت قوات الاحتلال الطفل الجريح فارس محمد شلاميش من قرية برقين، الذي أصيب برصاص الاحتلال بالبطن والرئة واليد، وبتر أصبعه في السابق بعد دهم منزل عائلته، ومنزل عمه.

اعتقال امرأة وأسير محرر من مدينة قلقيلية

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، امرأة وأسيرًا محررًا من مدينة قلقيلية، وأفاد مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة واعتقلت زهرة خدرج، والأسير المحرر وسام باكير بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أسامة عوض الله من بلدة جناته جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه، كما اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من إدريس محمد صومان (46 عامًا) من بيت لحم، ومحمد أبو زيد من بلدة الدوحة غربًا بعد دهم منزليهما.

ووزعت قوات الاحتلال منشورات في بلدة الدوحة تهددهم بعدم المشاركة في الفعاليات الوطنية، وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم، وبلدات الخضر والدوحة وارطاس ومخيم الدهيشة.