أبو الغيط يُحذر من تبعات التحريض على «الأونروا» ويرفض العقاب الجماعي من خلال قطع التمويل

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من التبعات الخطيرة لحملة التحريض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وما أدت إليه من قرار بعض الدول تعليق إسهامها المالي في تمويل الوكالة.

وشدد أبو الغيط، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، على أن حملة التحريض الممنهجة التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي تستهدف القضاء نهائيا على دور الوكالة الدولية بعد استهداف مقراتها بالهجمات في إطار العدوان الذي يشنه المحتل على قطاع غزة وبعد استهداف موظفيها بالقتل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال الأمين العام، «من المستغرب أن تُقرر دول غربية مهمة تعليق تمويلها للوكالة في هذه المرحلة الخطيرة على أساس من اتهامات مرسلة، تطال عددا محدودا من الأفراد، وهي -بفرض صحتها- لا تعكس طبيعة المنظمة التي تضم نحو 300 ألف موظف أغلبيتهم من الفلسطينيين».

رغبة صهيونية في تصفية عمل وكالة «الأونروا»

وأوضح أن هذه الحملة ليست جديدة، والرغبة في تصفية عمل الوكالة التي تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، قد تكررت بصور مختلفة عبر السنوات الماضية؛ والهدف منها مكشوف وهو دفع المجتمع الدولي إلى التخلي عن مسؤولياتها في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وإلقاء عبء المسؤولية برمتها على الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الدول العربية.

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وأشار أبو الغيط إلى أن الأونروا منشأة بقرار أممي عام 1949، مضيفا أن مسؤولية إعاشة اللاجئين الفلسطينيين تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول المانحة، لحين إيجاد حل عادل لقضيتهم، مؤكدا أن التحلل من هذه المسؤولية وسط الحرب الدموية التي تشنها «إسرائيل» على المدنيين الفلسطينيين معناه تركهم للمجاعة والتشريد، وتنفيذ المخطط الإسرائيلي بتصفية قضيتهم نهائيا، وتوجيه ضربة قاصمة للمجتمع الفلسطيني الذي يُمثل اللاجئون، في قطاع غزة والضفة الغربية، نسبة معتبرة من أبنائه.