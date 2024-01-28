«الصحة الفلسطينية»: نفاد العديد من أدوية التخدير والمسكنات بمجمع ناصر الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، د.أشرف القدرة، مساء السبت، عن نفاد العديد من أدوية التخدير والعناية المركزة والأدوية المسكنة لآلام المرضى والجرحى في مجمع ناصر الطبي المحاصر.

وقال القدرة، إنّ الوضع الصحي والإنساني في مجمع ناصر الطبي «كارثي وصعب للغاية»، إذ يعمل بنسبة 10% من طاقته البشرية فقط، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وأكد القدرة أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتعمد شل قدرات مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس من خلال الحصار والاستهداف ومنع حركة الإسعاف، مشيرا إلى 150 كادرًا صحيًا يتواجد في مجمع ناصر الطبي و350 مريضا، فضلًا عن مئات الأسر النازحة في ظروف حصار صعبة من التجويع والاستهداف المستمرّ.

مجمع ناصر ومستشفى الأمل في دائرة الخطر الشديد

ويحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي منذ نحو أسبوع، ويمنع سيارات الإسعاف والطواقم الطبية والجرحى من الوصول إليه، بالإضافة لمنع إمداده بالمستلزمات الطبية والغذائية اللازمة لعمله.

- 19 مجزرة خلال آخر 24 ساعة.. ارتفاع ضحايا العدوان على غزة إلى 26422 شهيدا

وفي وقت سابق، قال القدرة: إنّ الاحتلال يضع مجمع ناصر ومستشفى الأمل في دائرة الخطر الشديد.

ولأكثر من مرة، أعربت الوزارة عن خشيتها من تكرار سيناريو ما حدث مع مستشفيات مدينة غزة وشمال القطاع، بدءًا من استهداف محيطها وصولا إلى قصفها المباشر ومحاصرتها واعتقال من فيها.

ويعد مجمع ناصر الطبي هو أحد أكبر مستشفيات خان يونس، جنوبي قطاع غزة.