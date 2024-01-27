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مفوض الـ«أونروا»: قرارات وقف تمويل الوكالة صادمة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 11:35 مساء
مفوض الـ«أونروا»: قرارات وقف تمويل الوكالة صادمة
المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني في زيارة إلى غزة. (الإنترنت)
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اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، تعليق دول عدة تمويلها، أمرًا صادمًا في أعقاب مزاعم حول الدور المحتمل لبعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر.

وقال فيليب لازاريني في بيان «إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين»، لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية التي «يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق اليوم السبت، قال وزير خارجية الاحتلال الصهيوني يسرائيل كاتس، إن الكيان سيسعى لمنع وكالة «أونروا» من العمل في قطاع غزة.

ودانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، «بشدة تحريض الكيان الصهيوني» على مؤسسات أممية تساهم في إغاثة الشعب الفلسطيني، بينها منظمة الصحة العالمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا».

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