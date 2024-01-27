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«فايننشال تايمز»: خطة بريطانية من 5 نقاط لإنهاء الحرب في غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 08:59 مساء
«فايننشال تايمز»: خطة بريطانية من 5 نقاط لإنهاء الحرب في غزة
تظاهرات في بريطانيا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. (الإنترنت)
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كشفت جريدة «فايننشال تايمز» عن اقتراح الحكومة البريطانية خطة من 5 نقاط لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وأثارت بريطانيا المقترح مع أميركا وأوروبا والدول العربية.

تفاصيل الخطة البريطانية
وأوضحت أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ناقش الخطة هذا الأسبوع مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين. وأشارت إلى أن خطة بريطانيا تقضي بوقف الأعمال العدائية والإفراج عن «الرهائن» والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، كما تقضي بتحديد أفق سياسي لتأسيس دولة فلسطينية وتشكيل حكومة كفاءات تدير الضفة وغزة.

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وبحسب المقترح، يتعين على حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» إطلاق جميع «المحتجزين» والالتزام بوقف الهجمات ضد «إسرائيل»، وهو ما ستضمنه دول المنطقة، ويتضمن الاقتراح أن يغادر كبار قادة حماس في غزة، بما في ذلك رئيس حماس في غزة يحيى السنوار، القطاع إلى دولة أخرى.

وقف إطلاق نار دائم
وفي هذا السياق، قال مسؤول بريطاني نقلت عنه الجريدة إن «ما نحاول القيام به هو ترسيخ فكرة أنه عندما تحصل على هذا التوقف الموقت، عليك أن تعمل بجد لتحويله إلى وقف دائم لإطلاق النار، والتركيز على الأشياء الواقعية والقابلة للتحقيق التي يمكن أن تؤدي بالفعل إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام».

ووفق تعليق لـ«فايننشال تايمز»، تعتقد المملكة المتحدة أن خطتها مكملة لمبادرات أخرى، وقد أثارتها مع حكومات الولايات المتحدة وأوروبا وكذا الدول العربية. وقال المسؤول البريطاني «أعتقد أن هناك إجماعا متزايدا في المجتمع الدولي على أن صفقة الرهائن والوقف الموقت هما المفتاحان لفرصة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار».

وخلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي أكثر من 26 ألفا و257 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 64 ألفا و797 شخصا.

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