الأمطار تفاقم معاناة الفلسطينيين مع النزوح المتكرر من غزة إلى رفح المكتظة

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدوانه على مناطق متفرقة من قطاع غزة، خلال اليوم الـ113 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه النازحون الفلسطينيون من سوء الأحوال الجوية، ما يضاعف الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

وفاقمت مياه الأمطار الغزيرة من معاناة النازحين في المخيمات ومراكز الإيواء في شمال غزة وجنوبها، بعد أن تسببت بغرق خيامهم واتلاف مقتنياتهم الشخصية من ملابس وأغطية على قلتها، ومعظم النازحين في الخيام ومراكز الايواء تركوا منازلهم في مختلف مناطق القطاع على وجه السرعة أملا بالنجاة من قصف طائرات ومدفعية الاحتلال، حاملين معهم القليل من الملابس والأغطية والمقتنيات الشخصية، ليصبحوا فريسة للبرد القارس والجوع والعطش.

ووسط شارع مكتظ بمئات النازحين والباعة الجوالين في غرب مدينة رفح، تنتظر هند (29 عاما) مرور سيارة أجرة تقلها مع اطفالها الثلاثة للانتقال من غرفة تتشاركها مع خمسين شخصاً في مدرسة إلى خيمة أقامها زوجها.

الرحيل والعيش في خيمة «رغم البرد»

وتقول هند التي كانت تحمل بيد أصغر اطفالها وبالأخرى فرشة اسفنجية ربطتها بحبل وكيس من القماش وضعت فيه بعض الملابس، «نقيم في فصل مدرسي منذ اكثر من شهر، لكن الوضع أصبح كارثياً إذ نتشارك الغرفة مع اكثر من خمسين شخصا، فقررنا الرحيل والعيش في خيمة رغم البرد»، بحسب «فرانس برس».

وتشير التقديرات إلى أن 85% من مواطني غزة (حوالي 1.93 مليون مدني) مهجرون قسراً، بما في ذلك العديد ممن نزحوا عدة مرات، حيث تضطر العائلات إلى التنقل بشكل متكرر بحثًا عن الأمان، وقد تم تسجيل ما يقرب من 1.4 مليون نازح داخلي في 155 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء غزة، منهم حوالي مليون مسجل في 94 ملجأ للأونروا في الجنوب.

رفح تكتظ بمليون ونصف مليون نازح

نزحت العائلة بعد أسبوعين من الحرب من شمال غزة الى عدة مناطق في القطاع كان آخرها مدينة رفح التي يقطنها أكثر من مليون ونصف مليون نازح، وفي هذه الشوارع المزدحمة، يتنقل السكان بين المناطق على عربات تجرها حيوانات مع ارتفاع سعر الوقود عشرة أضعاف.

ويفترش جانبي الطرق عشرات الباعة الجوالين الذين يعرضون للبيع المساعدات التي تصل إلى القطاع باسعار مرتفعة، من بينها معلبات وفرش وأغطية وخيم، حتى أن كيس رقائق البطاطس بلغ سعره 8 شيكل بعد أن كان بشيكل واحد.

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وتنتشر القمامة في أرجاء المدينة، أمام المدارس المكتظة بالنازحين وبين الخيام حيث أقام النازحون حمامات غير متصلة بشبكات الصرف الصحي التي دمرها القصف، وانما تصب في حفر ترابية او في براميل بلاستيكية تنسكب على الارض ما أن تتجاوز سعتها.

وعلى بعد أمتار، تجلس ايمان حجي (36 عاما) وهي أم لخمسة اطفال، على عربة يجرها حمار ينقل عليها زوجها الأشخاص لكسب لقمة العيش. وتقول «بقينا أول شهر من الحرب في غزة، لكن اطفالي خافوا واضطررنا للهروب إلى مدينة خان يونس ثم انتقلنا مجددا قبل أيام إلى رفح. نمنا في الشارع أول ليلتين ثم تبرع لنا فاعل خير بخيمة نعيش فيها الآن».

ونصبت العائلة الخيمة على بعد عشرات الأمتار من الحدود مع مصر، وأضافت «يقولون إنهم سيدفعون بنا نحو سيناء، نحن لا نريد ذلك، اريد فقط العودة لمنزلي» الذي غادرته «من شدة الخوف».

أمل بخيمة

أمام مقر وكالة الأونروا في غرب مدينة رفح، ينتظر عبد الله حلس (24 عاما) في سيارته التي كدس داخلها أغطية وفرشا اسفنجية، آملاً بالحصول على خيمة تؤويه وعائلته التي نزحت مجددا من مدينة خان يونس بشمال مدينة رفح.

عند اندلاع الحرب، نزح الشاب مع عشرات من أفراد عائلته من غزة للعيش في مقر الأونروا في مدينة خان يونس، لكن العائلة اضطرت لمغادرته بعد أن حاصرته القوات الاسرائيلية التي أمرت النازحين بإخلائه. ويقول الشاب وهو يحاول حبس دموعه «لا اعرف اين سنذهب أو سننام، اطفال ونساء ومسنون من العائلة في الشارع، نبحث عن مكان أو خيمة».

وعلى غرار مئات العائلات التي اتخذت من الخيام مأوى لها في غرب جنوب رفح، اثر نزوح غالبيتها من مدينة خان يونس خلال الايام الاخيرة، فر ياسر الاستاذ (23 عاما) وهو طالب في السنة الرابعة في كلية الهندسة في جامعة الأزهر في مدينة غزة.

وقال الشاب «نزحنا إلى هنا مع حوالى مئة شخص من العائلة، هربنا من اقصى شمال قطاع غزة منذ اليوم الأول للحرب وها نحن اليوم في اقصى جنوب القطاع، لم يبق أمامنا مكان نلجأ إليه».

«لن نغادر هذا المكان حتى لو دخل الجيش الاسرائيلي ومتنا»

لكن الشاب يؤكد «لن نغادر هذا المكان حتى لو دخل الجيش الاسرائيلي ومتنا»، موضحاً «لن اغادر مجبرا خلال الحرب، الجميع مثلي لن يجبرونا على الخروج من ارضنا، قد افكر بمغادرة غزة بعد الحرب لاستكمال تعليمي...لكن هذا القرار سيكون باختياري».

وعلى تلة رملية تبعد خمسين متراً تقريباً، جلس عدد من الفلسطينيين من بينهم كريم المصري (40 عاما) الذي نزح من بلدة بيت حانون في شمال القطاع مع زوجته واطفاله الاربعة، إلى مدينة رفح بعد اسبوع من اندلاع الحرب.

يقول الرجل «تمر المساعدات التي تصل الى القطاع من هنا، أجلس وانتظر توقف شاحنة لتلقي بعض المساعدات، أحصل احيانا على صندوق مساعدات سقط أرضاً». ويضيف الرجل الذي يتقاسم وعائلته غرفة في مدرسة قريبة، مع نحو خمسين شخصا إن «الوضع في المدرسة كارثي، نأتي إلى هنا كل يوم هرباً من الازدحام والتلوث لننتظر المساعدات».

مياه الأمطار الغزيرة تضاعف معاناة النازحين في المخيمات ومراكز الإيواء في شمال غزة وجنوبها. (الإنترنت)

مياه الأمطار الغزيرة تضاعف معاناة النازحين في المخيمات ومراكز الإيواء في شمال غزة وجنوبها. (الإنترنت)

مياه الأمطار الغزيرة تضاعف معاناة النازحين في المخيمات ومراكز الإيواء في شمال غزة وجنوبها. (الإنترنت)