«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26257 شهيدا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26257 شهيدا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 26257 شهيدا و64797 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب البيان، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضي، راح ضحيتها 174 شهيدا و310 إصابات.

وأضافت الوزارة أن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.