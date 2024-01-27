113 يوما من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، في اليوم الـ113 من العدوان الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر طبية، بوصول شهداء وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر قصف الاحتلال عدّة منازل في دير البلح وسط القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واستشهد 9 فلسطينيين، بينهم نساء، جراء قصف الاحتلال منازل في خان يونس، فيما قصف طيران الاحتلال منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأطلقت عدة قذائف صوب منازل في حي الصبرة وسط المدينة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى.

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص صوب المواطنين الذين يتنقلون في الأطراف الجنوبية من حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع عديد الإصابات.

استهداف أرض زراعية

وفجر اليوم، استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الجنينة شرق رفح، جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية في محيط شركة الكهرباء في مخيم النصيرات، وسط القطاع.

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وحسب المصادر ذاتها، ارتقى 28 شهيدا، وأصيب آخرون، جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال الـ 24 ساعة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى الدمار الهائل والكارثة الإنسانية غير مسبوقة.