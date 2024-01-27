استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة أبو ضعيف شرق جنين

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد شاب فلسطيني الليلة الماضية، برصاص الاحتلال خلال اقتحامها بلدة دير أبو ضعيف شرق مدينة جنين.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب قسام أحمد عبد الكريم ياسين (27 عاما) من قرية دير أبو ضعيف، شرق جنين، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وكان الشاب ياسين، قد أصيب بالرصاص الحي في بطنه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت عقب اقتحامها القرية، ونقل على إثرها في حالة خطيرة إلى مستشفى ابن سينا بمدينة جنين، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

مصابٌ بجراح حرجة

وأوضحت المصادر الطبية أن الشهيد «ياسين» وصل المستشفى عبر مركبة إسعاف فلسطينية، وهو مصابٌ بجراح حرجة، وأُدخل غرفة العمليات وحاول الطاقم الطبي إنقاذ حياته دون جدوى.

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وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية دير أبو ضعيف في الساعات الأولى من الليلة الماضية، وأغلقت مداخلها، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب المواطنين، فيما تصدى لهم مقامون وسمع صوت تبادل عنيف لإطلاق النار مع قوات الاحتلال.

وعقب الإعلان عن استشهاد الشاب ياسين، خرجت مسيرة أمام المستشفى حمل المشاركون فيها جثمان الشهيد على الأكتاف، وسط ترديد الهتافات المنددة بجريمة الاحتلال بحقه، وبالجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.