اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة قرار «العدل الدولية» بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اجتماعا طارئا من أجل النظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إلى منع أي عمل إبادة جماعية في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.

ويأتي الاجتماع بطلب من الجزائر «بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأمس الجمعة، حكمت محكمة العدل الدولية لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتعلق بعدوانه المستمر على قطاع غزة المحاصر.

وقالت المحكمة في جلستها إن «الشروط متوفرة لفرض التدابير الموقتة على إسرائيل في قطاع غزة».