إصابة سفينة تجارية بصاروخ قبالة السواحل اليمنية

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري الجمعة، بأن «صاروخا» أصاب سفينة تجارية قبالة سواحل عدن في اليمن.

وأوضحت «أمبري» أن الحادث وقع على بعد ميل بحري إلى جنوب شرق عدن في اليمن وأدى إلى إصابة «سفينة تجارية بصاروخ أدى إلى نشوب حريق»، مشيرة إلى «الإبلاغ عن سلامة الطاقم»، حسب وكالة «فرانس برس».

يشار إلى أن حركة الحوثيين في اليمن أعلنت استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة ردا على العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، كما قررت استهداف السفن الأميركية والبريطانية بعد قصف الدولتين لليمن.