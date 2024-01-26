  • Alwasat News
Atwasat

إصابة سفينة تجارية بصاروخ قبالة السواحل اليمنية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 يناير 2024, 08:34 مساء
إصابة سفينة تجارية بصاروخ قبالة السواحل اليمنية
سفينة حاويات. (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

أفادت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري الجمعة، بأن «صاروخا» أصاب سفينة تجارية قبالة سواحل عدن في اليمن.

وأوضحت «أمبري» أن الحادث وقع على بعد ميل بحري إلى جنوب شرق عدن في اليمن وأدى إلى إصابة «سفينة تجارية بصاروخ أدى إلى نشوب حريق»، مشيرة إلى «الإبلاغ عن سلامة الطاقم»، حسب وكالة «فرانس برس».

يشار إلى أن حركة الحوثيين في اليمن أعلنت استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة ردا على العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، كما قررت استهداف السفن الأميركية والبريطانية بعد قصف الدولتين لليمن. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روسيا.. ابتكار لصقة تمنع الشعور بالألم عند حقن اللقاحات

روسيا.. ابتكار لصقة تمنع الشعور بالألم عند حقن اللقاحات
الأولى من نوعها في أميركا.. ولاية ألاباما تنفذ أول عملية إعدام بغاز النيتروجين

الأولى من نوعها في أميركا.. ولاية ألاباما تنفذ أول عملية إعدام بغاز النيتروجين
أردني يفتتح مطعمًا يطلق عليه اسم «7 أكتوبر» يثير غضب إسرائيل

أردني يفتتح مطعمًا يطلق عليه اسم «7 أكتوبر» يثير غضب إسرائيل
محكمة العدل الدولية تحكم لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد «إسرائيل»

محكمة العدل الدولية تحكم لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد «إسرائيل»
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما

رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما
فتحي إمبابي: تجربتي في ليبيا أثمرت روايات «العرس ومراعي القتل والعلم»

فتحي إمبابي: تجربتي في ليبيا أثمرت روايات «العرس ومراعي القتل والعلم»
قرارات وصفت بالتشدد النقدي: البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى 45%

قرارات وصفت بالتشدد النقدي: البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى 45%
استعادة عقارات 17 أسرة مهجرة قسرًا من مصراتة عام 2011

استعادة عقارات 17 أسرة مهجرة قسرًا من مصراتة عام 2011
شاهد في «صباح الوسط»: معرض فني رقمي الأول من نوعه في ليبيا

شاهد في «صباح الوسط»: معرض فني رقمي الأول من نوعه في ليبيا
في العدد 427: «جرعة نشاط» أميركية في ليبيا.. ومخاطر طوفان الهجرة

في العدد 427: «جرعة نشاط» أميركية في ليبيا.. ومخاطر طوفان الهجرة
بنات الحوات

بنات الحوات
قرار قضائي باحتجاز مرتكب جرائم نوتنغهام في مستشفى شديد الحراسة

قرار قضائي باحتجاز مرتكب جرائم نوتنغهام في مستشفى شديد الحراسة
بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة ليبية

بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة ليبية
بغداد وواشنطن تطلقان قريبًا «صياغة جدول زمني» لوجود التحالف الدولي في العراق

بغداد وواشنطن تطلقان قريبًا «صياغة جدول زمني» لوجود التحالف الدولي في العراق
غدًا.. صدام قوي بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بدورة دبي الدولية للسلة

غدًا.. صدام قوي بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بدورة دبي الدولية للسلة
استئناف الدوري الليبي الممتاز السبت بمباريات المجموعتين الأولى والثانية

استئناف الدوري الليبي الممتاز السبت بمباريات المجموعتين الأولى والثانية
شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب

شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب
شاهد.. الأهلي بنغازي يواجه الحكمة اللبناني بدورة دبي الدولية للسلة

شاهد.. الأهلي بنغازي يواجه الحكمة اللبناني بدورة دبي الدولية للسلة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجيش الأميركي يعلن إسقاط صاروخ أطلق من اليمن باتّجاه إحدى سفنه
الجيش الأميركي يعلن إسقاط صاروخ أطلق من اليمن باتّجاه إحدى سفنه
الجزائر تعرب عن قلقها بعد وقف المجلس العسكري في مالي العمل باتفاق المصالحة
الجزائر تعرب عن قلقها بعد وقف المجلس العسكري في مالي العمل باتفاق...
الحكومة الإسبانية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
الحكومة الإسبانية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
مصر: كنا نتطلع إلى طلب محكمة العدل وقف إطلاق النار في غزة مثل حالات سابقة
مصر: كنا نتطلع إلى طلب محكمة العدل وقف إطلاق النار في غزة مثل ...
«حماس» تبث مقطعا مصورا لمجندات إسرائيليات محتجزات في غزة
«حماس» تبث مقطعا مصورا لمجندات إسرائيليات محتجزات في غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة...
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي ......
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة......
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق...
عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ96 من العدوان الإسرائيلي على غزة
عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ96 من العدوان الإسرائيلي ......
المزيد
«فرانس برس»: مدير «سي آي إيه» سيجتمع مع مسؤولين من مصر و«إسرائيل» وقطر حول غزة في باريس
«فرانس برس»: مدير «سي آي إيه» سيجتمع مع مسؤولين من مصر ......
قطر ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة وتعتبره «انتصارا للإنسانية»
قطر ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة وتعتبره «انتصارا......
إصابة سفينة تجارية بصاروخ قبالة السواحل اليمنية
إصابة سفينة تجارية بصاروخ قبالة السواحل اليمنية...
«حماس» تبث مقطعا مصورا لمجندات إسرائيليات محتجزات في غزة
«حماس» تبث مقطعا مصورا لمجندات إسرائيليات محتجزات في غزة...
مصر: كنا نتطلع إلى طلب محكمة العدل وقف إطلاق النار في غزة مثل حالات سابقة
مصر: كنا نتطلع إلى طلب محكمة العدل وقف إطلاق النار في غزة ......
المزيد