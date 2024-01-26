مصر: كنا نتطلع إلى طلب محكمة العدل وقف إطلاق النار في غزة مثل حالات سابقة

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية اختصاصها بالنظر في ارتكاب «إسرائيل» جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومطالبتها بتدابير موقتة فورية لحماية الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها كانت تتطلع إلى أن تطالب المحكمة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت في حالات مماثلة.

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه من أهم قرارات المحكمة اليوم «إيقاف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري».

وأشارت الوزارة إلى أن محكمة العدل تملك السلطة لطلب وقف إطلاق النار باعتباره «الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع»، مشددة على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات المحكمة باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.

مطالبة تل أبيب بالتنفيذ الفوري لقرارات محكمة العدل الدولية

كما طالبت القاهرة تل أبيب بالتنفيذ الفوري للتدابير التي وردت في قرار المحكمة، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، التي راح ضحيتها ما يتجاوز 26 ألفاً من المدنيين الأبرياء، ثلثاهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها إلى مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة لتحمل المسؤولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.

- السلطة الفلسطينية: قرار محكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون

- جنوب إفريقيا: إجراءات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لا يمكن تنفيذها دون وقف لإطلاق النار بغزة

- جنوب إفريقيا ترحب بقبول دعواها ضد الاحتلال الإسرائيلي وفرض «إجراءات» عليه في غزة

- محكمة العدل الدولية تحكم لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد «إسرائيل»

- دون إصدار أمر بوقف إطلاق النار.. محكمة العدل الدولية تصدر إجراءات طارئة على «إسرائيل»

وأكدت مصر مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية من أجل إنهاء الأزمة، ومنع أي إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ، ويلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.