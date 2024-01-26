محكمة العدل الدولية: الشروط متوفرة لفرض التدابير الموقتة على إسرائيل في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوغو، إن كل الشروط متوفرة لفرض التدابير الموقتة التي طالبت بها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي على وقع العدوان المستمر على قطاع غزة، واتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وأوضحت دونوغو، خلال الجلسة المنعقدة الآن، أن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة، مضيفة أنها ترى خطرا في تفاقم المعاناة في القطاع الذي يتعرض لإبادة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتابعت أنه على كيان الاحتلال الإسرائيلي «ضمان توفير اجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية».

وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، جلسة للبت في إجراءات موقتة طلبتها جنوب إفريقيا ضمن دعوى اتهمت فيها كيان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

ودخل القضاة الـ15 إلى مقر المحكمة لإعلان القرار بشأن الإجراءات الموقتة والتي من بينها إلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار وإدخال مساعدات للقطاع المحاصر، بحسب ما نقلت قناة الميادين اللبنانية.

وقالت دونوغو، إن المحكمة «على اطلاع كبير بالمأساة الحاصلة في غزة وتدين القتل المستمر هناك»، مضيفة أن المحكمة يمكنها اتخاذ التدابير المؤقتة إذا كانت الظروف تستوفي المادتين السابعة والتاسعة من ميثاق المحكمة.

وتابعت القاضية دونوغو أن جنوب أفريقيا وصفت خلال المداولات ما يجري في غزة انتهاكاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، مضيفة أن المحكمة ترى أن طلب «إسرائيل» حذف القضية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية هو طلب مرفوض، مؤكدة أن كل الدول الأطراف قادرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكاب الأخيرة انتهاكات ما.