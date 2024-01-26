الأمم المتحدة: الطقس البارد الممطر في غزة قد يجعلها غير صالحة للعيش على الإطلاق

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، من أن الطقس البارد والممطر في غزة يهدد بجعل القطاع الفلسطيني الذي مزقه العدوان الإسرائيلي «غير صالح للعيش على الإطلاق».

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أجيث سونغاي، «إننا قلقون جدا أيضا إزاء تأثير الطقس الممطر والبارد في غزة»، بحسب وكالة «رويترز».

«الوضع غير الصحي أصلا غير صالح لحياة الناس على الإطلاق»

وأضاف «إنه أمر متوقع تماما في هذا الوقت من السنة، ويهدد بجعل الوضع غير الصحي أصلا غير صالح لحياة الناس على الإطلاق. ومعظمهم ليس لديه ما يكفي من الملابس أو الأغطية».

- ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26083 شهيدا

ودخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومه الـ112، وخلف دمارا واسعا في كل مناحي الحياة، فيما ارتفع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 26083 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 64487 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.