استشهاد 14 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد 14 فلسطينيا، وأصيب آخرون، أغلبيتهم نساء وأطفال، ليلة أمس، في قصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفلة، في قصف صهيوني استهدف منزلا في منطقة الزوايدة، فيما استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون جراء غارة على منزل غرب مخيم النصيرات، وسط القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما تعرض محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع، لقصف مدفعي عنيف، بالتزامن مع إطلاق المُسيّرات الإسرائيلية النار بكثافة صوب ساحات ومباني المجمع.

قصف إسرائيلي مكثف

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.

- ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26083 شهيدا

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 26083 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 64487 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.