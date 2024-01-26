ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26083 شهيدا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 26083 شهيدا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم، إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ112، وصلت إلى 26083 شهيدا و64487 إصابة.

ولفتت الوزارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 183 شهيدا و377 إصابة.

ووفق البيان، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.