  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26083 شهيدا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 يناير 2024, 10:31 صباحا
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26083 شهيدا
امرأة تبكي شهداءها في غزة. (صفا)
WTV_Frequency

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 26083 شهيدا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم، إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ112، وصلت إلى 26083 شهيدا و64487 إصابة.

ولفتت الوزارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 183 شهيدا و377 إصابة.

ووفق البيان، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فتحي إمبابي: تجربتي في ليبيا أثمرت روايات «العرس ومراعي القتل والعلم»

فتحي إمبابي: تجربتي في ليبيا أثمرت روايات «العرس ومراعي القتل والعلم»
قرارات وصفت بالتشدد النقدي: البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى 45%

قرارات وصفت بالتشدد النقدي: البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى 45%
استعادة عقارات 17 أسرة مهجرة قسرًا من مصراتة عام 2011

استعادة عقارات 17 أسرة مهجرة قسرًا من مصراتة عام 2011
شاهد في «صباح الوسط»: معرض فني رقمي الأول من نوعه في ليبيا

شاهد في «صباح الوسط»: معرض فني رقمي الأول من نوعه في ليبيا
في العدد 427: «جرعة نشاط» أميركية في ليبيا.. ومخاطر طوفان الهجرة

في العدد 427: «جرعة نشاط» أميركية في ليبيا.. ومخاطر طوفان الهجرة
بنات الحوات

بنات الحوات
قرار قضائي باحتجاز مرتكب جرائم نوتنغهام في مستشفى شديد الحراسة

قرار قضائي باحتجاز مرتكب جرائم نوتنغهام في مستشفى شديد الحراسة
بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة ليبية

بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة ليبية
بغداد وواشنطن تطلقان قريبًا «صياغة جدول زمني» لوجود التحالف الدولي في العراق

بغداد وواشنطن تطلقان قريبًا «صياغة جدول زمني» لوجود التحالف الدولي في العراق
غدًا.. صدام قوي بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بدورة دبي الدولية للسلة

غدًا.. صدام قوي بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بدورة دبي الدولية للسلة
استئناف الدوري الليبي الممتاز السبت بمباريات المجموعتين الأولى والثانية

استئناف الدوري الليبي الممتاز السبت بمباريات المجموعتين الأولى والثانية
شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب

شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب
شاهد.. الأهلي بنغازي يواجه الحكمة اللبناني بدورة دبي الدولية للسلة

شاهد.. الأهلي بنغازي يواجه الحكمة اللبناني بدورة دبي الدولية للسلة
بوزي سيموندس.. أول بريطانية وخامس امرأة تحصل على جائزة الفن التاسع

بوزي سيموندس.. أول بريطانية وخامس امرأة تحصل على جائزة الفن التاسع
تأبين الكاتب إبراهيم حميدان السبت المقب

تأبين الكاتب إبراهيم حميدان السبت المقب
اتحاد الكرة يسمح للأندية الليبية بتسجيل ومشاركة اللاعبين السودانيين والفلسطينيين

اتحاد الكرة يسمح للأندية الليبية بتسجيل ومشاركة اللاعبين السودانيين والفلسطينيين
«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس

«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس
«تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟

«تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية
قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية
استشهاد 4 أطفال في قصف إسرائيلي وسط غزة
استشهاد 4 أطفال في قصف إسرائيلي وسط غزة
الصليب الأحمر: خطر الانهيار الطبي الكامل يهدد غزة
الصليب الأحمر: خطر الانهيار الطبي الكامل يهدد غزة
وزير الخارجية الإسباني من العراق: الهجمات على التحالف الدولي يجب أن تتوقف
وزير الخارجية الإسباني من العراق: الهجمات على التحالف الدولي يجب ...
استشهاد 20 فلسطينيًا كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات
استشهاد 20 فلسطينيًا كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة...
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي ......
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة......
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق...
عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ96 من العدوان الإسرائيلي على غزة
عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ96 من العدوان الإسرائيلي ......
المزيد
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26083 شهيدا
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26083 ......
هجوم صاروخي على مجمع للغاز في شمال العراق
هجوم صاروخي على مجمع للغاز في شمال العراق...
ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 25 ألفًا و900 شهيد
ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 25 ألفًا و900 شهيد...
استشهاد 20 فلسطينيًا كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات
استشهاد 20 فلسطينيًا كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات...
وزير الخارجية الإسباني من العراق: الهجمات على التحالف الدولي يجب أن تتوقف
وزير الخارجية الإسباني من العراق: الهجمات على التحالف الدولي......
المزيد