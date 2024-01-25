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ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 25 ألفًا و900 شهيد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 09:04 مساء
ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 25 ألفًا و900 شهيد
دمار واسع خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. (أرشيفية: وفا)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 25 ألفا و900 شهيد و6 آلاف و110 جرحى غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، وذلك جراء الهجمات المتواصلة لقوات الاحتلال على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأكد الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي في اليوم الـ111 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيد و370 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، منوها إلى أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات وتمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

واتهم القدرة قوات الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في مراكز الإيواء التابعة للأونروا والمواصي التي تزعم أنها آمنة، ومحاصرة مستشفيات خان يونس وإصابتها بشلل تام بالتزامن مع ارتكاب جرائم إبادة جماعية بالمحافظة ومنع حركة سيارات الإسعاف.

ونبه القدرة إلى أن الطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس تعمل في ظروف قاسية بلا طعام ولا أمان، فيما لا تزال المساعدات الطبية تدخل بشكل محدود وغير متوافق مع الاحتياجات الأساسية للمستشفيات.

وطالب القدرة بالمساعدة في تمكين 7 آلاف جريح ومريض من الخروج للعلاج كأولوية عاجلة لإنقاذ حياتهم، وتوفير الحماية للمستشفيات وتلبية احتياجاتها الدوائية والطعام والوقود، وإطلاق الطواقم الطبية التي تحتجزها قوات الاحتلال.

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