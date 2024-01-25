استشهاد 20 فلسطينيًا كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال عندما كانوا في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية في مدينة غزة.

وقالت الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة إن «الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت بغزة، راح ضحيتها 20 شهيدا و150 إصابة».

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 تواصل قوات الاحتلال الحرب على قطاع غزة المحاصر بدعم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية ما تسبب في استشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، فضلا عن تدمير مباني القطاع جراء الهجمات البربرية للاحتلال بإسناد غربي.