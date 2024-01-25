  • Alwasat News
Atwasat

استشهاد 20 فلسطينيًا كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 06:42 مساء
استشهاد 20 فلسطينيًا كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات
تشييع شهداء مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في رفح. (أرشيفية، وكالة صفا)
WTV_Frequency

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال عندما كانوا في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية في مدينة غزة.

وقالت الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة إن «الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت بغزة، راح ضحيتها 20 شهيدا و150 إصابة».

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 تواصل قوات الاحتلال الحرب على قطاع غزة المحاصر بدعم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية ما تسبب في استشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، فضلا عن تدمير مباني القطاع جراء الهجمات البربرية للاحتلال بإسناد غربي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب

شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب
«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس

«في التسعين»: معسكر فريق الأخضر في طرابلس
«تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟

«تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟
«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Mouka

«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Mouka
كاريكاتير خيري - التعليم الخاص في ليبيا

كاريكاتير خيري - التعليم الخاص في ليبيا
سابالينكا تهزم غوف وتبلغ نهائي أستراليا للتنس

سابالينكا تهزم غوف وتبلغ نهائي أستراليا للتنس
وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا

وفاة الشاعر يونس بن نيران عن عمر ناهز 58 عامًا
الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي

الإذاعة الفرنسية ترجح ضلوع واشنطن ولندن في عرقلة محاكمة عبدالله السنوسي
«القسام» تعلن تفجير 9 آليات عسكرية إسرائيلية وقتل 25 جنديا للاحتلال في عدة كمائن

«القسام» تعلن تفجير 9 آليات عسكرية إسرائيلية وقتل 25 جنديا للاحتلال في عدة كمائن
«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء الصناعي

«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء ...
«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار

«أناتومي دون شوت» ينال 11 ترشيحاً لجوائز «سيزار» غداة حصوله على خمسة أوسكار
تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة

تكريم عشر ليبيات بجائزة المرأة الملهمة
تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16

تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16
يشمل عدة تخصصات.. افتتاح المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس

يشمل عدة تخصصات.. افتتاح المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس
بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي

بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي
تقييم دولي: 1.8 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار جراء «دانيال»

تقييم دولي: 1.8 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار جراء «دانيال»
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة

رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة
استبعاد مبخوت من تشكيلة منتخب الإمارات يثير الجدل.. وبينتو في مرمى الانتقادات

استبعاد مبخوت من تشكيلة منتخب الإمارات يثير الجدل.. وبينتو في مرمى الانتقادات
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
لازاريني: قصف ملجأ للأمم المتحدة في غزة «انتهاك صارخ لقواعد الحرب»
لازاريني: قصف ملجأ للأمم المتحدة في غزة «انتهاك صارخ لقواعد ...
«حزب الله» يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية
«حزب الله» يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية
الحوثيون: إصابة مباشرة لسفينة حربية أميركية خلال ساعتين من الاشتباك بخليج عدن
الحوثيون: إصابة مباشرة لسفينة حربية أميركية خلال ساعتين من ...
قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية
قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية
استشهاد 4 أطفال في قصف إسرائيلي وسط غزة
استشهاد 4 أطفال في قصف إسرائيلي وسط غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة...
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي ......
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة......
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق...
عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ96 من العدوان الإسرائيلي على غزة
عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ96 من العدوان الإسرائيلي ......
المزيد
استشهاد 20 فلسطينيًا كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات
استشهاد 20 فلسطينيًا كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات...
وزير الخارجية الإسباني من العراق: الهجمات على التحالف الدولي يجب أن تتوقف
وزير الخارجية الإسباني من العراق: الهجمات على التحالف الدولي......
الصليب الأحمر: خطر الانهيار الطبي الكامل يهدد غزة
الصليب الأحمر: خطر الانهيار الطبي الكامل يهدد غزة...
استشهاد 4 أطفال في قصف إسرائيلي وسط غزة
استشهاد 4 أطفال في قصف إسرائيلي وسط غزة...
قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية
قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية...
المزيد