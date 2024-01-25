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وزير الخارجية الإسباني من العراق: الهجمات على التحالف الدولي يجب أن تتوقف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 11:17 صباحا
وزير الخارجية الإسباني من العراق: الهجمات على التحالف الدولي يجب أن تتوقف
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس خلال زيارة رسمية إلى العراق أن الهجمات ضد «القوات الأجنبية» التابعة للتحالف الدولي الذي تشارك بلاده فيه بقيادة واشنطن «يجب أن تتوقف».

وقال الوزير الإسباني خلال مؤتمر صحفي في بغداد مع نظيره العراقي فؤاد حسين: «نحن هنا بناء على طلب الحكومة العراقية وسنغادر عندما تنظر الحكومة العراقية في ذلك»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «من الضروري تجنب اتساع الأزمة في غزة»، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي مخلفًا أكثر من 25 ألف شهيد و63 ألف مصاب فضلًا عن آلاف المفقودين تحت الركام.

ضربات أميركية ورفض عراقي
ونفذت القوات الأميركية في العراق، أمس الأربعاء، هجمات ضد منشآت عراقية تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران، على ما أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن معتبرًا أن هذه الهجمات جاءت ردًا على استهداف عسكريين أميركيين في كل من العراق وسورية.

لكن الناطق العسكري باسم الحكومة العراقية قال إن الضربات التي نفذتها القوات الأميركية في العراق تؤدي إلى «تصعيد غير مسؤول»، وأضاف اللواء يحيى رسول أن «هذا الفعل المرفوض يقوض سنوات من التعاون ويتجاوز على سيادة العراق بشكل سافر، ويؤدي إلى تصعيد غير مسؤول في وقت تعاني منه المنطقة من خطر اتساع الصراع وتداعيات العدوان على غزة»، وفق الوكالة الفرنسية.

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