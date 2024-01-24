«حزب الله» يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهدافه موقعا عسكريا إسرائيليا قبالة الحدود الجنوبية للبنان. وفي سياق متواز، قصف الاحتلال عدة بلدات لبنانية حدودية باستخدام القنابل الفوسفورية.

وأكد الحزب في بيان، نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن مقاتلي الحزب استهدفوا موقع «بياض بليدا» الإسرائيلي (قبالة بلدة بليدا اللبنانية) باستخدام الأسلحة المناسبة، وأصابوه بشكل مباشر. كما أعلن الحزب استهداف موقع ‌السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وقد استهدف حزب الله، الثلاثاء، قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في شمال كيان الاحتلال، رداً على الاغتيالات الأخيرة في لبنان ‏وسورية، و«الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمنازل في قرانا الصامدة». وتعد هذه المرة الثانية التي يستهدف حزب الله قاعدة ميرون التي تضمّ منشأة عسكرية إسرائيلية تتولى عمليات المراقبة الجوية لسلاح الجو الإسرائيلي.

الاحتلال يقصف كفركلا بالقذائف الفوسفورية

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف بلدة كفركلا جنوب البلاد باستخدام القذائف الفوسفورية. وذكرت أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بالقذائف الفوسفورية منطقة بانوراما في بلدة العديسة، بالإضافة إلى تعرض أطراف مناطق: حامول والضهيرة وعلما الشعب وطير حرفا (جنوب لبنان) لقصف متقطع.

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جاءت هذه الأحداث بعد يوم واحد من تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي أعلن أن الاحتلال يسعى للوصول إلى اتفاق مع لبنان عبر السبل السياسية، مؤكدا أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار حتى في حالة التصعيد العسكري.

وقد شهدت الحدود الجنوبية للبنان والشمالية للأراضي المحتلة توترا متصاعدا منذ الثامن من أكتوبر الماضي، حيث جرى تبادل إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و«حزب الله».