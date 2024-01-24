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أمير الكويت يعين رئيس الوزراء نائبا له

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 11:09 صباحا
أمير الكويت يعين رئيس الوزراء نائبا له
رئيس الوزراء الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح. (أرشيفية: الإنترنت)
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 قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الأربعاء إن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أصدر أمرا بتعيين رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائبا للأمير طوال فترة غيابه عن البلاد.

وذكرت الوكالة أن المادة الثانية من الأمر الأميري تنص على أن «يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي للعهد».

والأسبوع الماضي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بـ«صدور مرسوم أميري بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح». وفي سابقة في تاريخ الكويت، عُين السفير الكويتي السابق لدى الأرجنتين عبدالله اليحيا وزيرا للخارجية، وهو منصب كان يتولاه حصرا أبناء الأسرة الحاكمة.

الحكومة الكويتية الجديدة 
تتألف الحكومة الجديدة من 13 وزيرا بينهم اثنان من الأسرة الحاكمة هما الشيخ فهد يوسف الصباح وهو عميد ركن متقاعد تولى حقيبة الدفاع ومنصب وزير الداخلية بالوكالة، والشيخ فراس سعود المالك الصباح الذي كُلف وزارة الشؤون الاجتماعية ومنصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالةواحتفظ ثلاثة وزراء فقط من الحكومة السابقة بحقائبهم هم وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري ووزير الصحة أحمد العوضي ووزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس سعود المالك الصباح.

أمير الكويت: وزير الخارجية السابق محمد صباح رئيسا للوزراء

وتأتي الحكومة الجديدة بعد نحو شهر من تسلم الشيخ مشعل مقاليد الحكم، إثر وفاة أخيه غير الشقيق نواف الأحمد الصباح عن 86 عاما. وفي خطاب القسم الشهر الماضي، انتقد الأمير الجديد مجلس الأمة والحكومة، معتبرا أنهما تعاونا «على الإضرار بمصالح البلاد والعباد»، متعهدا بإعادة النظر في بعض القرارات.

وتتكرر الأزمات السياسية في الكويت حيث جرى حل مجلس الأمة مرات عدة. وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.  وأعاقت المواجهة بين الحكومة والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها اقتصاد الكويت الراغبة بتنويع مواردها، على غرار جاراتها دول الخليج.

وتعد الكويت من أكبر مصدري النفط الخام في العالم، لكن انعدام الاستقرار السياسي قلل من شهية المستثمرين.

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