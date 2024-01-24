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«فايننشال تايمز»: أميركا طلبت تدخلا صينيا لكبح هجمات الحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 10:24 صباحا
«فايننشال تايمز»: أميركا طلبت تدخلا صينيا لكبح هجمات الحوثيين
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)
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ذكرت جريدة «فايننشال تايمز» اليوم الأربعاء نقلا عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة طلبت من الصين حث طهران على كبح جماح قوات الحوثي التن تهاجم سفنا تجارية في البحر الأحمر، لكنها لم تتلق أي مؤشر يذكر على المساعدة من بكين.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة أثارت الأمر مرارا مع كبار المسؤولين الصينيين خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقالت الجريدة إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ونائبه جون فاينر ناقشا الأمر خلال اجتماعات هذا الشهر في واشنطن مع ليو جيان تشو رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني.

لا مؤشرات على ضغوط صينية على إيران
وأوضح التقرير أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثار القضية أيضا مع نظيره الصيني، مضيفا أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أنه لا توجد مؤشرات تذكر على أن الصين مارست أي ضغوط على إيران لكبح جماح الحوثيين بخلاف بيان فاتر أصدرته بكين الأسبوع الماضي.

- الجيش الأميركي يعلن تدمير صاروخين حوثيين في اليمن 
- الحوثيون: الضربات الأميركية - البريطانية على اليمن لن تمر دون رد وعقاب

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، شن الجيش الأميركي ضربات في اليمن ودمر صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا يستهدفان البحر الأحمر وكانا في طور الإطلاق. وشنت قوات أميركية وبريطانية يوم الإثنين هجمات في اليمن استهدفت موقع تخزين تحت الأرض تابعا للحوثيين فضلا عن قدرات صاروخية ومراقبة تستخدمها الجماعة المتحالفة مع إيران لمهاجمة سفن تجارية في البحر الأحمر.

وتسببت هجمات الحوثيين في تعطيل حركة الشحن العالمي وأثارت مخاوف بشأن التضخم على مستوى العالم كما عمقت المخاوف من أن تؤدي تداعيات العدوان على غزة إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

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