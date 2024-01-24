بينهم أم ونجلها.. الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من رام الله والبيرة

القاهرة - بوابة الوسط

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة بينهم أم ونجلها.

وأفادت مصادر أمنية وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت دنيا أبوشريف ونجلها محمد جمال أبوشريف (33 عاما)، بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه.

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كما اعتقلت قوات الاحتلال عرب نزار جمال يوسف من قرية الجانية غرب رام الله بعد الاعتداء عليه بالضرب عند مدخل قرية راس كركر شمال غرب رام الله.