52 شهيدا جراء قصف إسرائيلي على خان يونس

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت مصادر طبية في غزة وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأربعاء، باستشهاد 52 فلسطينيا وإصابة 122 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية جراء القصف المتواصل لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مع دخول العدوان يومه الـ110.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية إن ثلاثة نازحين استشهدوا فيما أصيب اثنان آخران جراء استهداف الاحتلال البوابة الشمالية لمقر الجمعية في خان يونس في حين وقع 50 شهيدا و120 مصابا جراء قصف المناطق الغربية للمدينة.

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وأعربت منظمة «أطباء بلا حدود» عن قلقها على سلامة الموجودين داخل مستشفى ناصر، بسبب القصف المتواصل في محيطها، مؤكدة وجوب حمايتهم والسماح لهم بالمغادرة إذا أرادوا، مشيرة إلى تعذر وصول الجرحى إليه.

وارتفع عدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 25 ألفا و490 شهيدا فضلا عن 63 ألفًا و354 مصابًا غالبيتهم من النساء والأطفال إلى جانب الآلاف لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.